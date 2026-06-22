Του δρος Παναγιώτης Μαύρου*

Η Χρυσή Αυγή της Κύπρου -ΕΛΑΜ- θα έχει την «τιμή» να προεδρεύει της Επιτροπής Άμυνας του Κοινοβουλίου. Και μετά διερωτάται ο κάθε νοήμων πολίτης, αυτού του καταδικασμένου σε αφάνεια τόπου, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι οποίοι είναι απόγονοι αυτών που πούλησαν τη μισή μας πατρίδα στους Τούρκους να ηγούνται της Επιτροπής Άμυνας της Κύπρου. Πώς είναι δυνατόν αυτοί που είναι προσκολλημένοι στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα που διακήρυττε ότι ήταν η ηττημένη σπορά των ναζιστών να προεδρεύουν της Επιτροπής Άμυνας Κύπρου; Πώς μπορεί το ΕΛΑΜ -Χρυσή Αυγή της Κύπρου- οι οποίοι αρχικά κακοποιούσαν πολίτες δημιουργώντας φόβο και τρόμο στον κόσμο πριν αποβάλουν την προβιά του λύκου, να παρουσιάζονται ως καλά παιδάκια του κατηχητικού να ηγούνται της Επιτροπής Άμυνας; Πώς μπορεί ο ηγέτης του ΕΛΑΜ ο οποίος δεν έχει καταταγεί για να εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία - σίγουρα, ως υπασπιστής του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία στα πεδία της εγκληματικής οργάνωσης; Πώς μπορεί αυτό το κόμμα το οποίο αιτήθηκε να εισέλθει στα μητρώα των κομμάτων ως Χρυσή Αυγή, το οποίο κόμμα, δυστυχώς, δεν έγινε ως άνω αίτημα αποδεκτό, τώρα να προεδρεύει της Επιτροπής Άμυνας της χώρας;

Πώς μπορεί ένα κόμμα όπως το ΕΛΑΜ να είναι αόρατο, ουσιαστικά να μην υπάρχει για τις ελληνικές αποστολές στην Κύπρο, οι οποίες δεν υπολογίζουν αυτό το μόρφωμα και ούτε καταδέχονται να τους συναντήσουν - αποστολές Προέδρου Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, αρχηγών κομμάτων και πάει λέγοντας, να ηγείται της άμυνας της Κύπρου. Τα ως άνω αναφερόμενα με απλότητα και καθαρότητα δεν γίνονται δεκτά από δημοσιογραφικούς όπως τον «ξημαρισμένο» (μας αποκάλεσε ξημαρισμένους ως υποστηρικτές της όποιας λύσης) του επιτήδειου ουδέτερου ο οποίος απορεί και εξίσταται και πραγματικά ξεφεύγει από την ντροπή που πρέπει να νιώθουμε για την προεδρία άμυνας της χώρας από το ΕΛΑΜ.

Αρλουμπίζοντας με ένα σωρό γελοιότητες τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της επιτροπής δεν θα είναι μόνος αλλά με άλλους δέκα βουλευτές και δεν θα μπορεί να παίρνει οποιεσδήποτε αποφάσεις χωρίς την αποδοχή από τα άλλα μέλη της επιτροπής. Μα για όνομα του Θεού, το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας δεν θα μπορεί να επιβάλει αποφάσεις ή το παρελθόν αυτού του κόμματος, το οποίο αναλύσαμε πιο πάνω, με την αναβάθμιση ενός ακραίου μεταπραξικοπηματικού κόμματος το οποίο δώρισε μισή πατρίδα στους Τούρκους. Και κάτι άλλο σχετικά με την Τουρκία και την ενόχλησή της που ελέχθη από βουλευτή του ΑΚΕΛ. Εγώ πιστεύω ότι η εν λόγω προεδρία θα χαροποιήσει την Τουρκία επειδή θα μπορεί να χειρίζεται τις καταστάσεις κατά το δοκούν δίχως συνέπειες αφού όλοι γνωρίζουν τη σχέση που είχε/ έχει (;) το ΕΛΑΜ με την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και ο νοών νοείτω. Και κλείνω με μεγάλη αγωνία για το μέλλον της πατρίδας μας σε γενικό πλαίσιο αφού μετά από τόσες κατραπατσιές, χειρότερες το 1974 και 1922, ακολουθούμε το ίδιο μοτίβο της αυτοκαταστροφής. Τοις φρονίμοις ολίγα...

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού