Καμαρώστε τον!

Του Γιαννάκη Ηρακλέους
- Μετά το μπάχαλο με την ψηφιακή τηλεόραση, υπάρχει ακόμη κανείς που αμφιβάλλει ότι η κυβέρνησή μας είναι μεσοδότζιν;
- «Σε καλύτερο κλίμα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ με τον ΠτΔ». Τι συνέβη; Στην πρώτη συνάντηση, ο Πρόεδρος είπεν τους ότι «εν κάμνουν ούτε για τα τεράτσια» οπόταν, οι του ΔΗΚΟ δικαιολογημένα αγκριστήκαν. Στη δεύτερη, επανόρθωσε λέγοντάς τους ότι…κάμνουν! Για τα τεράτσια, εννοείται…
- «Η παρούσα κινητικότητα είναι αποτέλεσμα των δικών μου επίμονων διπλωματικών προσπαθειών». Όχι, δεν είναι ακόμη μια κλαννιά του νάρκισσου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μια ταπεινή δήλωση του σεμνού Προέδρου μας! Συγνώμη, αλλά «οι επίμονες διπλωματικές προσπάθειες», δεν αποτελούν υποχρέωσή του; Έννεν για τούτο που πκιερώνεται πλουσιοπάροχα; Και έχει την απαίτηση να του πισκαλίζουμε επειδή κάμνει το καθήκον του; Άσε που… παίζεται αν το κάμνει, καθώς άλλην έγνοια από την επανεκλογή του δεν έχει…
- Γενικός εισαγγελέας, μιλώντας για την έρευνα για το «Κράτος Μαφία»: [...]«Για να υπάρχει αντικειμενική αμεροληψία εξαιρεθήκαμε. Κάναμε το αυτονόητο και το σωστό, αν κάναμε το αντίθετο ήταν να μας κρεμάσουν». Μη κακό σου, αξιότιμε κύριε γενικέ εισαγγελέα! Κανείς δεν απαίτησε να σας κρεμάσουν. Άσε που είναι από την εποχή των Κολοσσιατών που η κρεμάλα καταργήθηκε στον τόπο μας! Μα και οι πολίτες με τη σειρά τους έκαναν το αυτονόητο και το σωστό, προτρέποντάς σας να πάτε σπίτι σας. Τώρα, αν πηγαίνοντας σπίτι σας, αυτό θα σας έκανε να νιώσετε ότι «πάτε στην κρεμάλα», δεν ακούεται και τόσο…κολακευτικό για τη σύζυγό σας! Εκτός και αν… στα πισινά μεινίσκει η πεθερά σας, οπόταν σας καταλαβαίνουμε…
- «Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα καταπολέμησης της απάτης συμμετείχε πρόσφατα η Κύπρος»! Υπό την ιδιότητά μας ως case study μιας διεφθαρμένης χώρας συμμετείχαμε;
- Από κείμενο Αμερικανίδας αρθρογράφου: «Άμα συγκρίνεις τον Ομπάμα με τον Τραμπ, είναι σαν να συγκρίνεις έναν έξυπνο, στοχαστικό και διορατικό άνθρωπο, με μια πατάτα. Μια πορτοκαλί, χοντρή, γριά πατάτα». Αν ήταν στην Κύπρο, θα το διατύπωνε κάπως έτσι: «Άμα προσπαθείς να συγκρίνεις τον Κληρίδη με τον Αναστασιάδη, είναι σαν να συγκρίνεις έναν στοχαστικό, διορατικό και τίμιον άνθρωπο με…τον περονόσπορο. Μια καταστροφική μυκητολογική ασθένεια που πλήττει τις πατάτες, κάνοντάς τες να μοιάζουν με αλκοολικό γέροντα που βάφει τα μαλλιά του»!
- Για όσους αναρωτιούνται πώς ο Αναστασιάδης καταφέρνει να καταπίνει τόση ντροπή και τι στομάχι πρέπει να έχει για να τη χωνεύει, την απάντηση έδωσε ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Θανάση Φωτίου, όταν παραδέχτηκε ότι έχει «επιδερμίδα ελέφαντα και στομάχι κροκόδειλου»! Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή του που έλεγε την αλήθεια. Η πρώτη ήταν όταν εκμυστηρεύτηκε στον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκο Δημητριάδη, πως δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη πουτ@ν@ της πολιτικής αλλά και η μεγαλύτερη πατρόνα. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη… αρετή, λίγο πολύ όλοι την έχουμε ακουστά. Το τι προσόντα όμως πρέπει να διαθέτει ένας πολιτικός ώστε να δικαιούται τον τίτλο της πατρόνας, άλλως του «μαστροπού»/«νταβατζή», προσωπικά δηλώνω αναρμόδιος να απαντήσω, παραπέμπω δε όποιον ενδεχομένως ενδιαφέρεται να μάθει, στους συντάκτες του… Playboy - του αμερικάνικου περιοδικού που έχει ως λογότυπο το κουνελάκι με το παπιγιόν!
- Προς τους απανταχού εθναμύντορες, νεοφασίστες, ρατσιστές, ξενοφοβικούς κ.λπ. Κοπέλλια, έχω σας μιαν έκπληξη: ο εμφανιζόμενος στη φωτογραφία λεβέντης, συνελήφθη ως παράνομος μετανάστης - ή λαθρομετανάστης, για να χρησιμοποιήσω μιαν προσφιλή σας έκφραση - από την αστυνομία του καντονιού της Βέρνης, το μακρινό 1903. Η φωτογραφία απεικονίζει έναν 20χρονο Ιταλό που εισήλθε παράνομα στην Ελβετία προκειμένου να αποφύγει τη στρατιωτική θητεία στη χώρα του. Περιπλανώμενος μεταξύ Λωζάνης, Βέρνης και Γενεύης, εργαζόταν περιστασιακά ως εργάτης και συνελήφθη αρκετές φορές από την αστυνομία για αλητεία καθώς και για απόπειρα πλαστογράφησης ληγμένων εγγράφων. Για ποιον πρόκειται; Για ένα από τα ινδάλματά σας: Τον μετέπειτα Ιταλό δικτάτορα, Μπενίτο Μουσολίνι! Παρεμπιπτόντως, να είναι άραγε μεσ' το DNA των φασιστών η φυγοστρατία;