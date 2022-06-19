Εδώ και πολλά χρόνια σε μια κατηφόρα στην οποία μας έχουν πείσει ότι είναι εξέλιξη, πρόοδος και επιτυχία. Είναι πλέον κουραστικό να απομονώνεις τα καλά για να τα μπορείς να τα δεις και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να τα εντοπίσεις πλέον. Αισθάνομαι ότι αντί να έχουμε μια εξελικτική πορεία έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Μου θυμίζει αυτή την εικόνα που πώς από τον γορίλα εξελιχθήκαμε στο ανθρώπινο είδος, αλλά από την ανάποδη. Πάμε πίσω - πίσω! Αντί να βασιζόμαστε στη γνώση, την εμπειρία και τον ορθολογισμό, λειτουργούμε με βάση τα κατώτερά μας ένστικτα σε όλα. Από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την ίδια μας την χώρα, έως τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας. Ενώ θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάναμε άλματα μπροστά προβάλλοντας μεμονωμένα γεγονότα, η αλήθεια είναι ότι με τις δυνατότητες που έχουμε σαν χώρα και αν είχαμε το μυαλό μας στη θέση του θα ήμασταν σε όλα τα καλά πρώτοι στη Μεσόγειο αντί για τη διαφθορά, το ξέπλυμα, τον έλεγχο των ΜΜΕ, την απουσία δικαιοσύνης κ.λπ.

Ο Πρόεδρος ήθελε να αναλάβει πρωτοβουλία στη Μεσόγειο για την κλιματική αλλαγή. Θέλει, λέει, να κάνει περιοδεία στην Κύπρο να μας μιλήσει για την πράσινη ανάπτυξη, την ίδια ώρα που γυρίζει το κεφάλι του από την άλλη για το έγκλημα που είναι έτοιμο να γίνει στη Χερσόνησο του Ακάμα. Όταν πήγε να γίνει κάτι παρόμοιο την εποχή του Έρογλου στη Χερσόνησο της Καρπασίας, αν θυμάμαι καλά, όλες οι οργανώσεις έγιναν μια γροθιά και δεν επέτρεψαν την καταστροφή της με μπετόν και ανεξέλεγκτη οικοδόμηση. Μου φαίνεται κιόλας ότι θα είναι η μόνη καταπράσινη περιοχή που θα μας μείνει αν επιλύσουμε το Κυπριακό. Αν πάμε στη διχοτόμηση, τότε η Καρπασία θα είναι μια καταπράσινη χερσόνησος που θα ανήκει στην Τουρκία, την ίδια ώρα που εμείς δεν θα αφήσουμε κομμάτι πράσινης γης άκτιστο. Όλα αυτά γιατί ποτέ δεν φτιάξαμε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Από τον καιρό της ανεξαρτησίας μας, ή αν θέλετε ακόμα και μετά τον πόλεμο, ένα πλάνο να δούμε πώς μπορούμε να αποζημιώσουμε όσους δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις περιουσίες τους, είτε γιατί είναι σε ζώνες Natura, είτε γιατί τις έχασαν στον πόλεμο. Αυτό το πλάνο να είχαμε μαζί με σταδιακές αποζημιώσεις θα προστατεύαμε τη γη μας και θα οι πολίτες μας δεν θα υποχρεώνονταν να την ξεπουλούν σε δυνατούς παίχτες που επηρεάζουν κυβερνήσεις. Πότε, επιτέλους, θα μάθουμε ότι τα βραχυπρόθεσμα σχέδια και οι αρπαχτές δεν δημιουργούν σοβαρά κράτη, ούτε και εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες; Πότε και ποιος θα μας παρουσιάσει ένα πλάνο για τη χώρα, ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο με λεπτομέρειες; Να μάθουμε πού πάμε, να ξέρουμε αν θέλουμε να είμαστε εδώ και αν το μέλλον των παιδιών μας θα είναι εξασφαλισμένο ή θα πρέπει και αυτοί να συνεχίζουν έναν αγώνα επιβίωσης μέσα σε μια συνεχή αστάθεια που αλλάζει απλώς χρώμα αναλόγως ποιος είναι στο τιμόνι της. Δυστυχώς, όλοι συνεχίζουν την ίδια πολιτική από τον καιρό του Μακαρίου. Και καλά, τότε ήταν άλλες εποχές και μόλις μαθαίναμε τι σημαίνει να έχουμε κράτος. 60 χρόνια μετά είμαστε αδικαιολόγητοι να μην μπορούμε να ξεδιπλώσουμε όλες τις δυνατότητες της χώρας μας και των ανθρώπων της μέσα από έναν σοβαρό προγραμματισμό και μια ώριμη και ορθολογιστική διακυβέρνηση!

Αντίο Ακάμα, Αντίο Αμμόχωστος…