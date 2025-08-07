Ο Πλάτωνας είχε προβλέψει την ΑΙ

Στο χθεσινό άρθρο, στο φινάλε, αναρωτιόμουν αν τη διαχείριση των πυρηνικών όπλων θα αναλάβει πολύ σύντομα, στο… άμεσο μέλλον η Τεχνητή Νοημοσύνη. Πριν να ξημερώσει η σημερινή μέρα, μια ματιά στο διαδίχτυο ήταν αρκετή για με αιφνιδιάσει…

Διαβάζω και δεν εκπλήττομαι. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα!.. Viral βίντεο με ψεύτικα ζώα και αντικείμενα φτιαγμένα με Τεχνητή Νοημοσύνη αφήνει τους θεατές αποσβολωμένους, αμφισβητώντας την ίδια τους την αντίληψη.

Συγκλονισμένοι είναι οι χρήστες του διαδικτύου από ένα βίντεο που αποτυπώνει την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο όπως λένε, «τους έσπασε τον εγκέφαλο». Η κλασική φράση «δεν θα πιστέψεις στα μάτια σου», αποκτά νέα σημασία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί εύκολα αυτό που βλέπει. Ακόμα και οι πιο τεχνολογικά καταρτισμένοι δυσκολεύονται πλέον να ξεχωρίσουν ένα αληθινό βίντεο από ένα ψεύτικο, φτιαγμένο από ΑΙ. Ένα νέο βίντεο στο YouTube έρχεται να μπερδέψει τα πράγματα ακόμη περισσότερο: η δημιουργός περιεχομένου Μαντελίν Σαλαζάρ εμφανίζεται να επισκέπτεται ένα όμορφο, ειδυλλιακό αγρόκτημα. Περπατά πάνω σε γέφυρα, κάνει βόλτα με κάρο, κοιτά χαριτωμένες κότες και έναν σκύλο της φάρμας - μόνο που τίποτα απ' όλα αυτά δεν είναι αληθινό. Στο βίντεο, η ίδια δείχνει διάφορα αντικείμενα ή ζώα και ζητά από τον θεατή να μαντέψει αν είναι αληθινά ή ψηφιακά δημιουργημένα. Οι θεατές έσπευσαν να σχολιάσουν εκφράζοντας σοκ και απογοήτευση για την πρόοδο της τεχνολογίας. Ένας χρήστης έγραψε: «Είμαι εγώ αληθινός ή Τεχνητή Νοημοσύνη; Έπαθα υπαρξιακή κρίση». Άλλος ανέφερε: «Μήπως τελικά το Matrix ήταν ντοκιμαντέρ; Αχ… η άγνοια είναι ευτυχία. Μπορεί να τρελαθεί κανείς σκεπτόμενος αυτά». Κάποιος άλλος όμως προειδοποίησε ότι αυτό δεν είναι εντελώς καινούργιο φαινόμενο: «Οι ψεύτικες φωτογραφίες υπάρχουν σχεδόν όσο και η ίδια η φωτογραφία. Η διαφορά είναι ότι η ΑΙ εξελίσσεται πιο γρήγορα από την ικανότητά μας να την αναγνωρίζουμε. Παλιά καταλάβαινες από τα χέρια ή τα δάχτυλα - πλέον ούτε αυτό ισχύει. Όλα τα εμφανή σημάδια εξαφανίζονται σταδιακά», συνέχισε. Ένας ακόμα χρήστης έγραψε με ανησυχία: «Όλο αυτό γίνεται πλέον τρομακτικά ισχυρό».

Αν έχετε διαβάσει την «Πολιτεία» του Πλάτωνα, θα θυμάστε ότι στο βιβλίο Ζ περιγράφεται ο μύθος του σπηλαίου. Εκεί οι κρατούμενοι (εμείς δηλαδή)… δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις σκιές στον τοίχο από τα πραγματικά αντικείμενα που περνούν από πίσω τους και αφήνουν την εικόνα-σκιά τους στον τοίχο. 2.500 χρόνια πριν ο Πλάτωνας είχε προφητεύσει την αδυναμία της αντίληψης να διακρίνει το εικονικό από το πραγματικό! Είναι σαν να βλέπεις μια σοκολάτα στην τηλεόραση και σκέφτεσαι πώς να τη φας εκλαμβάνοντάς την ως αληθινή! Ακόμα δεν είδαμε τίποτα!...