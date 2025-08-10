Η σωστή συμπεριφορά στο αεροπλάνο

Της Νίκης Λαζαρίδου*

Είμαστε στην καρδιά των διακοπών και οι πιο πολλοί Κύπριοι θα ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Αναπόφευκτα ερχόσαστε σε επαφή (κυριολεκτικά) με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε. Σε στενούς χώρους και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λίγη προσοχή μπορεί να αποβεί πολύ σημαντική. Για να κάνετε μια πτήση όσο το δυνατόν πιο ομαλή τόσο για εσάς όσο και για τους άλλους (και για να αποφύγετε τα άγρια βλέμματα), εφαρμόστε την εθιμοτυπία του αεροπλάνου ως εξής:

1. Εισερχόμενοι στο αεροπλάνο

Κρατήστε την τσάντα σας μπροστά σας και χαμηλά στο έδαφος καθώς περπατάτε στον διάδρομο προς αναζήτηση της θέσης σας. Αποφύγετε να καταλαμβάνετε τον διάδρομο. Να θυμάστε ότι ο χώρος στο αεροσκάφος είναι περιορισμένος. Να είστε πάντα γρήγοροι και σε εγρήγορση όταν τοποθετείτε πράγματα στα ντουλάπια πάνω από το αεροπλάνο, καθώς οι άλλοι χρειάζονται χώρο στον διάδρομο για να σας παρακάμψουν και να πάνε στις θέσεις τους. Να είστε προσεκτικοί όταν ανασύρετε τις αποσκευές σας από τον χώρο πάνω από τα κεφάλια! Μπορεί να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να πέσουν πάνω σας ή πάνω σε κάποιον άλλο. Εάν έχετε πολλές ογκώδεις, βαριές αποσκευές στον χώρο των αποσκευών, περιμένετε μέχρι να φύγουν οι υπόλοιποι πριν σταθείτε και εμποδίσετε τους άλλους να βγουν από το αεροπλάνο (μπορεί να έχουν άλλη πτήση για να φτάσουν) ή ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει να κατεβάσετε τις αποσκευές σας ενώ όλοι περιμένουν να βγουν από το αεροπλάνο. Αυτό θα βοηθήσει στη ροή της κυκλοφορίας και θα επιτρέψει σε όλους τους επιβάτες να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

2. Κάθισμα με σεβασμό

Κρατήστε την καρέκλα σας όρθια τουλάχιστον μέχρι να σας πουν ότι μπορεί να ανασηκωθεί. Μην γέρνετε την καρέκλα σας προς τα πίσω μόλις επιβιβαστείτε. Αν αποφασίσετε να ανασηκώσετε την καρέκλα σας όταν μπορείτε, κάντε το αργά. Διαφορετικά, κινδυνεύετε να χτυπήσετε το κεφάλι του ανυποψίαστου επιβάτη πίσω σας που παίρνει κάτι από την τσάντα στα πόδια του, ή μπορεί να αναποδογυρίσετε το ποτό στον δίσκο του!

Προσέχετε τα παιδιά με τα οποία ταξιδεύετε. Τα παιδιά έχουν την τάση να χτυπάνε, να κλοτσάνε ή να τραβάνε το κάθισμα μπροστά τους χωρίς να το καταλαβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, γεγονός που μπορεί να κάνει τον μπροστινό τους να νιώθει πολύ άβολα. Είναι αρκετά δύσκολο να ελέγξετε κάποια παιδιά σε μια μακρά πτήση, αλλά είναι ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπίσετε έναν θυμωμένο επιβάτη μπροστά σας! Γι' αυτό αν το παιδί σας δυσκολεύεται να πετάξει, κάντε ό,τι μπορείτε για να το χαλαρώσετε ώστε να μην ενοχλήσετε τους άλλους επιβάτες που βρίσκονται κοντά σας. Φέρτε μαζί σας πολλά βιβλία, παιχνίδια, σνακ και άλλα πράγματα για να απασχολείτε ήσυχα το παιδί/τα παιδιά σας.

Αποφύγετε να εμπλακείτε περαιτέρω εάν ένας επιβάτης παραβιάζει την εθιμοτυπία κάνοντας κάτι όπως το να χτυπάτε συνεχώς ή να τραβάει το κάθισμά σας προς τα πίσω και να αρνείται το ευγενικό αίτημά σας να μην το κάνει. Αντ' αυτού, ζητήστε από μια αεροσυνοδό να χειριστεί την κατάσταση.

Αποφύγετε να πιάνετε την πλάτη του καθίσματος που βρίσκεται μπροστά σας. Το να αρπάζετε την πλάτη του καθίσματος καθώς περπατάτε στον διάδρομο ή στη σειρά σας μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστο τραυματισμό στο άτομο που κάθεται σε αυτό.

3. Σεβασμός του προσωπικού χώρου και του περιβάλλοντος

Να σέβεστε την προθυμία των άλλων να μην μιλούν. Όσο κι αν σας αρέσει να κάνετε νέους φίλους στο αεροπλάνο, ο διπλανός σας μπορεί να προτιμά να κάνει κάποια δουλειά ή απλώς να μην έχει όρεξη για κουβέντα. Αν ένα φιλικό σχόλιο παίρνει ελάχιστη απάντηση, πάρτε το μήνυμα και αφήστε τους ήσυχους! Αν ταξιδεύετε με παιδιά, αποφύγετε να τα αφήσετε να θεωρούν τους επιβάτες ως συμπαίκτες. Ορισμένοι επιβάτες θα χαμογελάσουν για να είναι ευγενικοί, αλλά μπορεί να μην ενδιαφέρονται να παίξουν «κρυφτό» με το παιδί. Λάβετε υπόψη σας ότι η οθόνη σας είναι ορατή στους πίσω σας, αν θέλετε να παρακολουθήσετε μια ταινία στο laptop σας. Εάν η ταινία σας έχει γυμνό, βία κ.λπ. μπορεί να προσβάλει τους πιο ευαίσθητους θεατές (π.χ. παιδιά) που παρακολουθούν. Η χρήση μιας μικρότερης, φορητής συσκευής για την προβολή ταινιών, όπως ένα iPod Touch, μπορεί να είναι πιο πρακτική σε αυτή την περίπτωση.

Προσέξτε τους αγκώνες σας. Αν διαβάζετε εφημερίδα, ή χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, προσπαθήστε να μην αφήσετε τους αγκώνες σας να «ξεχειλίσουν» στον προσωπικό χώρο κάποιου άλλου. Βάλτε τα δυνατά σας για να μην καταλαμβάνετε τα μπράτσα, ειδικά αν ο διπλανός σας βρίσκεται στη μέση και έχει περιορισμένο χώρο, εξαρχής.

Κρατήστε τα πράγματά σας κοντά. Αν βάλετε μια τσάντα ή ένα σακάκι στα πόδια σας, μην το αφήσετε να ξεχειλίσει πάνω στα πόδια ή τα πόδια του ατόμου που κάθεται δίπλα σας.

Πάρτε το δικό σας αναγνωστικό υλικό - μην διαβάζετε το δικό των άλλων συνεπιβατών! Θα το καταλάβουν και είναι αδιάκριτο και αγενές. Εάν έχετε κολλήσει σε μια θέση στον διάδρομο αλλά θέλετε να απολαύσετε τη θέα, μην σκύβετε πάνω από τον διπλανό σας για να κοιτάξετε έξω από το παράθυρο.

Πάρτε μαζί σας ακουστικά ή ακουστικά για κάθε φορητή ηλεκτρονική συσκευή, ειδικά για παιχνίδια. Το να ακούτε τη μουσική και τους ήχους κάποιου άλλου μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικό.

Μην ξεκινάτε ή συμμετέχετε σε τηλεφωνικές κλήσεις ή ομαδικές συναντήσεις. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες voice-over-IP όπως το Skype και υπηρεσίες ομαδικών κλήσεων όπως το Discord. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες, ειδικά στο Wi-Fi, μπορεί να είναι ενοχλητικές για τους άλλους επιβάτες - ως εκ τούτου, πολλές αεροπορικές εταιρείες και η FCC δεν υποστηρίζουν τη χρήση του Wi-Fi του αεροπλάνου για τηλεφωνικές κλήσεις. Κρατήστε τις για όσο βρίσκεστε στο έδαφος, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σας.

Μετακίνηση με προσοχή

Να είστε διακριτικοί με τους άλλους επιβάτες όταν βγαίνετε από το αεροπλάνο. Αντισταθείτε στην παρόρμηση να βγείτε πρώτοι - αφήστε τους πλησιέστερους στην έξοδο να αποβιβαστούν πρώτοι από το αεροπλάνο. Όταν έρθει η σειρά σας, κινηθείτε γρήγορα, ώστε να προλάβουν να βγουν εγκαίρως όσοι έχουν πτήσεις με ανταπόκριση.

Σκεφτείτε εκ των προτέρων και κλείστε την πτήση σας νωρίς, αν γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε πτήση με ανταπόκριση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πάρετε μια θέση μπροστά και να βγείτε γρήγορα.

Σηκωθείτε για να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα ή να περπατήσετε μόνο όταν είναι απαραίτητο. Ψάξτε τις χειραποσκευές σας ανά διαστήματα. Αν χρειάζεστε κάτι, σκεφτείτε το εκ των προτέρων και ανακτήστε αντικείμενα που μπορεί να χρειαστείτε αργότερα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Αποφύγετε να τραβάτε το κάθισμα μπροστά σας για στήριξη όταν σηκώνεστε - χρησιμοποιήστε τα μπράτσα του καθίσματός σας. Αν θέλετε να σηκωθείτε αλλά υπάρχει ένας ή περισσότεροι επιβάτες ανάμεσα σε εσάς και τον διάδρομο, ζητήστε ευγενικά να σηκωθούν για να σας αφήσουν να περάσετε. Μην προσπαθήσετε να σκαρφαλώσετε πάνω τους - εκτός από τη δυσφορία που αναπόφευκτα θα σας προκαλέσει αυτό, μπορεί να τραυματιστείτε/τους τραυματίσετε αν χάσετε την ισορροπία σας και πέσετε.

*Σύμβουλου Savoir Vivre