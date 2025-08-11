Μην συγχύζετε τα μήλα με τα αχλάδια

Προσπαθούν να εξισώσουν την κατάσταση μιλώντας και για τον Σιμόν Αϊκούτ που κρατείται στον νότο καθώς αναφέρονται στους πέντε κρατούμενους Ελληνοκύπριους στον βορρά. Έτσι λένε ότι ενήργησε λάθος και η ελληνοκυπριακή πλευρά και όχι μόνο η τουρκοκυπριακή και ότι πλήττουν το κλίμα λύσης και ειρήνης στο νησί. Είναι αυτό που λένε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ή και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Μήπως είναι η ίδια η κατάσταση των συλληφθέντων Ελληνοκυπρίων με εκείνη του Σιμόν Αϊκούτ;

Οι Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν επειδή πήγαν να δουν τις δικές τους περιουσίες. Ο δε Σιμόν επειδή σφετερίστηκε ελληνοκυπριακά εδάφη. Λένε ότι ο πραγματικός ένοχος σε αυτό το ζήτημα είναι ο Ερσίν Τατάρ. Γιατί; Επειδή, λέει, είπε στην ομάδα του Σιμόν «κάντε το και μην φοβάστε, σάς στηρίζω». Ε, τι και αν είπε έτσι ο Τατάρ; Το χώμα του πατέρα του δίνει; Και ο Σιμόν εμπιστεύτηκε τον Τατάρ και το έκανε, έτσι δεν είναι; Μήπως είναι παιδί ο Σιμόν; Δεν ξέρει τι συμβαίνει σε αυτό το νησί; Δηλαδή, δεν αντιλαμβανόταν πράγματι πως ο πραγματικός ιδιοκτήτης του εδάφους που αγόρασε ήταν Ελληνοκύπριος; Καλύτερα να μην υπερασπίζονται τον Σιμόν εκείνοι που τον εξισώνουν με τους πέντε συλληφθέντες Ελληνοκύπριους. Όσον αφορά το κλίμα λύσης και ειρήνης στο νησί, μήπως υπάρχει τέτοιο κλίμα και εγώ δεν το αντιλήφθηκα;

Εκείνοι που αναφέρονται σε ειρήνη και λύση δεν μπορούν να κατηγορήσουν τον Τατάρ χωρίς να κατηγορήσουν και τον Χριστοδουλίδη. Δηλαδή βάζουν και τους δύο στο ίδιο καζάνι και εξισώνουν την κατάσταση εδώ. Φοβούνται να φανούν ότι αθωώνουν την ελληνοκυπριακή πλευρά όταν κατηγορήσουν μόνο τον Τατάρ. Μάλιστα, λένε πιο βαριές κουβέντες για τον Χριστοδουλίδη.

Τον αποκαλούν φασίστα, για παράδειγμα. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές αυξάνεται η δόση των επιθέσεων κατά του Χριστοδουλίδη. Για ποιο πράγμα είναι ετοιμασία αυτό; Μήπως ενίσχυση του Τουφάν Ερχουρμάν σε περίπτωση που εκλεγεί; Έτσι, τώρα μιλάει για ομοσπονδία. Αν εκλεγεί, θα γίνει οπαδός των δύο κρατών! Και θα ρίξει το φταίξιμο στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Μήπως αμφιβάλλετε για αυτό; Δηλαδή η Τουρκία θα λέει δύο κράτη και ο Ερχουρμάν ομοσπονδία; Έτσι; Θα ευθυγραμμιστεί η Τουρκία με τον Ερχιουρμάν; Μου φαίνεται πως ακόμα δεν το έχετε καταλάβει. Η Άγκυρα δεν ευθυγραμμίζεται με τους Τουρκοκύπριους ηγέτες. Μόνο τούς ευθυγραμμίζει!

Εκείνοι στην κοινότητά μας που κατηγορούν τον Χριστοδουλίδη για πολέμιο της λύσης δεν ξέρουν καν ποιαν λύση απορρίπτει. Και νομίζω ότι δεν τον γνωρίζουν και πολύ. Και δεν μπαίνουν στον κόπο να τον γνωρίσουν. Υπάρχουν προς έντονη επίκριση πολύ πιο σοβαρές ασυνέπειες και πρακτικές του από το Κυπριακό. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπόρεσα να χωνέψω καθόλου το γεγονός ότι απομάκρυνε από τα καθήκοντά του τον Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Τι σημαίνει η απόλυση ενός ανθρώπου ο οποίος κυνήγησε πιο πολύ από τον καθέναν τις ατασθαλίες; Αν αυτό δεν είναι άνοιγμα του δρόμου στις ατασθαλίες, τι είναι;

Ένα άλλο γεγονός είναι ο 26χρονος στρατιώτης Θανάσης Νικολάου, ο οποίος έχασε τη ζωή του καθώς υπηρετούσε τη θητεία του. Επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί η δολοφονία με αναφορές για αυτοκτονία. Όμως δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε επειδή ήταν μάρτυρας σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον στρατό. Η μητέρα του διεξήγαγε αγώνα δικαίωσης για πάνω από είκοσι χρόνια. Άοκνα, ακούραστα. Απαίτησε την τιμωρία των δολοφόνων. Και στο τέλος κέρδισε αυτόν τον αγώνα. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι δολοφονήθηκε. Όμως, αντί να εκτιμηθεί η δικαστής που έλαβε αυτή την ορθή απόφαση απολύθηκε. Είδαμε και εμείς πολλές φορές στον βορρά ότι συγκαλύπτονται τα πάντα, όταν υπάρχει ο στρατός και η «αστυνομία» μέσα σε αυτή την υπόθεση.

Όμως, ο βορράς δεν είναι δημοκρατικό μέρος σε τελική ανάλυση. Είναι κάτω από τη διοίκηση της Τουρκίας. Υπό κατοχή δηλαδή. Και μπορούμε να συνδέσουμε με αυτό την αδικία και τις ανομίες που υπάρχουν εδώ. Πού, όμως, να τη συνδέσουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ; Αυτές είναι ενέργειες που κλονίζουν την εμπιστοσύνη στη διοίκηση Χριστοδουλίδη.

Υπάρχει και ο Νετανιάχου. Πήγε και αγκαλιάστηκε με ένα άτομο που διαπράττει γενοκτονία, επειδή θα αποκτούσε έναν ισχυρό φίλο κατά της Τουρκίας. Μήπως αξίζει να αγκαλιάζεσαι με έναν δολοφόνο όπως ο Νετανιάχου, τον οποίον καταριέται όλος ο κόσμος; Υπάρχει και ο Τζολάνι στη Συρία. Ήταν ο πιο διάσημος τρομοκράτης του κόσμου, που απέκτησε φήμη επειδή έσφαζε και έκαιγε ανθρώπους ζωντανούς.

Θα κάνεις και εσύ χειραψία μαζί του επειδή έβαλε γραβάτα; Είναι απαραίτητο να κάνεις και εσύ το ίδιο, επειδή τού έσφιξαν το χέρι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ που έχασαν το μυαλό τους με τη Συρία; Τι είπες; Τα κάνεις για την πατρίδα σου αυτά; Για την Κύπρο; Αυτή είναι η πολιτική και εγώ δεν καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι; Δεν απέμεινε κανένας τρόπος να είναι άνθρωπος κάποιος σε αυτόν τον ντροπιαστικό κόσμο;