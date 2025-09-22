Από τα αστέρια στην καινοτομία!

Η δρ Άντρη Βρυώνη είναι ιδρύτρια και διευθύντρια του STEMFREAK, ενός κέντρου καινοτομίας και ερευνητικού κόμβου για νέους στην Κύπρο, καθώς και διευθύντρια Καινοτομίας, Έρευνας και Μάθησης στο Πλανητάριο Κύπρου. Σπούδασε Παιδαγωγικά και συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις Φυσικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κατέχει διδακτορικό στην εκπαίδευση με ειδίκευση στη Νευροεπιστήμη και καινοτόμες μαθησιακές στρατηγικές. Υπηρέτησε για σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τώρα είναι σύμβουλος εκπαιδευτικής καινοτομίας σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταιρείες.

Ως ιδρύτρια του STEMFREAK έχει αναπτύξει το πενταεπίπεδο πλαίσιο μάθησης STEAM Ambassadors που οδηγεί τους μαθητές από την περιέργεια και την εξερεύνηση έως την καινοτομία, την εκκόλαψη επιχειρηματικών ιδεών και τον κοινωνικό αντίκτυπο, παρέχοντας παράλληλα εξωτερική πιστοποίηση (micro-credentials) μέσω της Cyprus Certification Company (CCC). Στο Πλανητάριο Κύπρου αξιοποιεί τη διπλή της ιδιότητα – ως ακαδημαϊκός και ως καινοτόμος – για να συνδέσει την εκπαίδευση με την έρευνα, τη βιομηχανία και τη διεθνή συνεργασία.

Με τη στρατηγική σύμπραξη μεταξύ του STEMFREAK και Πλανηταρίου, το πρόγραμμα STEAM Ambassadors αναβαθμίζεται σε διεθνές επίπεδο, μετατρέποντάς το σε θεσμοθετημένο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, με αναγνωρισμένο αντίκτυπο, τόσο στην εκπαιδευτική πολιτική όσο και στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που ενδυναμώνει τη θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Πώς οραματίζεστε την αποστολή σας;

Ως εθνικό κόμβο όπου η έρευνα και η καινοτομία πορεύονται αδιαχώριστα, δημιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στις διαστημικές καινοτομίες και τη μεταφορά τους στην εκπαίδευση, τη βιομηχανία και την κοινωνία.

Με ποιους τρόπους το Πλανητάριο Κύπρου λειτουργεί ως ζωντανό εργαστήριο έρευνας και καινοτομίας στον χώρο του Διαστήματος και των ψηφιακών τεχνολογιών;

Ο δεύτερος πυλώνας μας είναι η Έρευνα & SpaceTech Living Lab, με στόχο να λειτουργήσουμε ως ζωντανό εργαστήριο R&D που συνδέει την επιστημονική έρευνα με εφαρμογές πραγματικού κόσμου.

Τι είναι το citizen science

Σημαντικός μας άξονας είναι και το citizen science, όπου πολίτες και μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, αποκτώντας ερευνητική εμπειρία με πραγματική επιστημονική αξία. Με αυτό τον τρόπο, το Πλανητάριο δεν είναι απλώς χώρος παρατήρησης αλλά κύριος φορέας καινοτομίας σε διαστημικές και ψηφιακές τεχνολογίες στην Κύπρο.

Με την έρευνα και τη γνώση πώς προχωράτε;

Ο τρίτος μας πυλώνας είναι η Μεταφορά Τεχνολογίας, Προϊόντων & Υπηρεσιών, με στόχο να μετατρέψουμε τη γνώση σε οικονομική και κοινωνική αξία.

Παράλληλα, χτίζουμε γέφυρες με τη βιομηχανία μέσω συνεργασιών με ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και incubators, προσφέροντας πρακτική άσκηση, mentoring και challenge-based procurement.

