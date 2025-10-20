Η Κύπρος ο τελευταίος κρίκος του Σχεδίου Μεγάλης Μέσης Ανατολής

Μόνοι μας παίζουμε και μόνοι μας χορεύουμε εμείς εδώ. Δεν αντιλαμβανόμαστε και πολύ όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στον βορρά το κέντρο του κόσμου είναι το Σαράι και στον νότο η Πλατεία Ελευθερίας. Νομίζουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς να μας ρωτήσει. Οι πολιτικοί μας είναι σαν λιοντάρια, μην τους ματιάσω. Όλο βρυχώνται. Ο Ερσίν Τατάρ, για παράδειγμα, βρυχήθηκε στην Πλατεία στην Αμμόχωστο. Και μάλιστα σαν το αγγλικό λιοντάρι. Ως γνωστόν, πέρασαν από τη «βουλή» με πλειοψηφία τα δύο κράτη. Έλα, πιάσε τον πλέον αν μπορείς. Παρασύρθηκε τόσο πολύ που άρχισε να απαντά στα Αγγλικά στον Τουφάν. «Too late my boy, too late». Τι έγινε, λέει; Ο Τουφάν λέει «θα διαβουλευθώ τα πάντα με την Τουρκία». Και ο Τατάρ τού λέει τώρα «too late my boy». Στην ίδια μέθοδο κατέφυγε και ο Ραούφ Ντενκτάς όταν στριμώχτηκε απέναντι στον Ντερβίς Έρογλου. Έκανε φιγούρα στον Έρογλου, ο οποίος δεν ήξερε Αγγλικά. Του είχαν τηλεφωνήσει από το BBC για να βγει ζωντανά σε μια εκπομπή. Σήκωσε το τηλέφωνο. «This is Denktaş», είπε.

Σταματήστε να μιλάτε σκληρά και δείτε λίγο γύρω σας τι γίνεται. Ο Τραμπ ανακήρυξε τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου». «Τού έδωσα τα καλύτερα όπλα μου και εκείνος τα χρησιμοποίησε πολύ καλά», είπε. Με εκείνα τα όπλα σκότωσε εβδομήντα χιλιάδες άτομα. Ποιος νοιάζεται! Ξέσπασαν χειροκροτήματα στη Βουλή του Ισραήλ. Δεν έμεινε μέχρι εδώ ο Τραμπ. Ζήτησε να δοθεί αμνηστία στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου για όλες τις αγωγές που αφορούν ατασθαλίες. Φαίνεται πως μόνο τον Σιμόν Αϊκούτ στην Κύπρο δεν μπόρεσε να σώσει ο άνθρωπος! Αυτά είναι το αξεσουάρ της υπόθεσης. Ας έρθουμε στο ουσιαστικό ζήτημα. Ποιο είναι αυτό; Το Σχέδιο Μεγάλης Μέσης Ανατολής; Σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του και αυτό το σχέδιο. Και φαίνεται ότι έρχεται και η δική μας σειρά. Τέλειωσε το Ιράκ. Τέλειωσε η Λιβύη. Τέλειωσε η Συρία. Τέλειωσε ο Λίβανος. Τι απέμεινε; Το Ιράν και η Τουρκία! Μην κοιτάτε που ο Τραμπ χαϊδεύει και αγαπάει τον Έρντογαν όποτε τον δει. Όλα τα σχοινιά είναι στα δικά του χέρια, ως γνωστόν. Και τον αγαπάει και τον χαϊδεύει. Και αν το θελήσει, τον χαστουκίζει κιόλας. Ο Ταγίπ Έρντογαν δεν είναι σε θέση να τού πει «όχι» σε απολύτως κανένα θέμα. Νομίζω ότι τον τρομάζει και αυτόν η υπερβολική δόση αγάπης του Τραμπ. Από τους μεγάλους έρωτες γεννιούνται τα μεγάλα μίση. Η Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο της Μεγάλης Μέσης Ανατολής; Ποιος είπε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται; Γίνεται να συμπεριλαμβάνεται η Τουρκία και να μην συμπεριλαμβάνεται η Κύπρος; Να, σε εκείνη τη γνωστή σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα συμμετείχε και ο Χριστοδουλίδης. Έστω και αν δεν είμαστε από τους πρωταγωνιστές σε αυτό το σχέδιο, είμαστε τουλάχιστον κομπάρσοι. Και βεβαίως, έχουν σχεδιαστεί και για εμάς ρόλοι. Είδατε την ταινία «Exodus»; Διηγείται τη γέννηση του Ισραήλ. Η Αμμόχωστος έγινε καταφύγιο, λέει, για τους Εβραίους που διέφυγαν από την τυραννία των Ναζί στην Ευρώπη. Κύπριοι είναι και οι κομπάρσοι αυτής της ταινίας, μεγάλο μέρος της οποίας διαδραματίζεται στην Κύπρο. Ήταν το 1959. Στην Κύπρο ακόμα υπήρχαν οι Άγγλοι όταν γυριζόταν η ταινία. Και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Paul Newman, απολάμβανε τις χρυσαφένιες παραλίες του Βαρωσιού. Όπως ήμασταν κομπάρσοι σε εκείνη την ταινία, έτσι είμαστε κομπάρσοι και στα σενάρια της Μέσης Ανατολής τώρα. Το Σχέδιο της Μεγάλης Μέσης Ανατολής δεν θα τελειώσει, νομίζω, χωρίς να τελειώσει τη δουλειά του στην Κύπρο. Μην εκπλαγείτε αν ο Τραμπ, που το παίζει «περιστέρι της ειρήνης» στον κόσμο, βγάλει μια ιστορία ηρωισμού και από μια εύκολη υπόθεση όπως η Κύπρος. Ο άνθρωπος πρώτα τούς βάζει να πολεμούν και μετά τούς συμφιλιώνει. Ελπίζω ότι στην Κύπρο θα μας συμφιλιώσει χωρίς να μάς βάλει να πολεμήσουμε!

Μόνοι μας παίζουμε και μόνοι μας χορεύουμε. Δεν κοιτάμε γύρω μας. Ο Τατάρ λέει «too late my boy». Παίζουν τα νταούλια και οι ζουρνάδες. Ο άλλος νομίζει πως, επειδή πέρασαν στα δύο κράτη, η Τουρκία θα χάσει τις εγγυήσεις της πάνω σε ολόκληρο το νησί. Δεν λέει Κυπριακή Δημοκρατία, λέει Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου.

Δεν σας το είχα πει; Αυτό το νησί είναι ένα πανδοχείο. Οι ιππότες ποτίζουν τα άλογά τους εδώ.