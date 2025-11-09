Κοίτα ποιος τολμά και μιλάει!

Επειδή η μνήμη έχει κοντά ποδάρια. Σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να υπενθυμίσω ποιος είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Κυρίως σε αυτούς που του δίνουν βήμα ή αξιοποιούν τα λόγια και τους θεατρινισμούς του για εσωτερική κατανάλωση, θέαση και ανάγνωση! Δίνουν βήμα σε έναν Πρόεδρο για τον οποίο υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και σύγκρουση συμφερόντων ζητήματα που, σε ένα σοβαρό κράτος με ουσιαστική λογοδοσία, αν αποδεικνύονταν θα ήταν φυλακή. (Η ελπίδα βέβαια πεθαίνει τελευταία! Εύχομαι ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς με το πόρισμά της θα τον στείλει εκεί που του αξίζει!). Θα μπορούσε βέβαια να πάει φυλακή και για εσχάτη προδοσία αν σκεφτεί κανείς την πρόταση που ο ίδιος έκανε στους Τούρκους στο Κραν Μοντανά για δύο κράτη.

Πάμε να δούμε λοιπόν μέσα από τεκμηριωμένες πηγές τις πράξεις του! Για να δούμε σε ποιον δίνουν βήμα να μιλάει!

Το 2017 με δημοσιεύματα σε διάφορες εφημερίδες ο Νίκος Αναστασιάδης πουλά το «success story» της Κύπρου. Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύπτουν διεθνείς έρευνες, λειτουργούσαμε σαν πλυντήριο χρήματος με κρατική σφραγίδα και το όνομα του Νίκου Αναστασιάδη να αναφέρεται παντού. Όχι, δεν πρόκειται για «φήμες» ή για πολιτική αντιπαράθεση. Πρόκειται για ερευνητικά ρεπορτάζ του Al Jazeera, του OCCRP, του ICIJ, της Guardian, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ερευνητικής Επιτροπής Καλογήρου.

1. Το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων: Πηγή: Al Jazeera - The Cyprus Papers (2020), έκθεση Επιτροπής Καλογήρου (2021), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020): Τον Αύγουστο του 2020, ο Al Jazeera δημοσίευσε το «The Cyprus Papers»: 1.400 έγγραφα που αποκάλυψαν ότι η Κύπρος πωλούσε διαβατήρια σε καταζητούμενους, ύποπτους για ξέπλυμα, πολιτικούς με κατηγορίες διαφθοράς. Η Ερευνητική Επιτροπή κατέληξε ότι το 53% των διαβατηρίων εκδόθηκαν παράνομα ή χωρίς νόμιμη βάση. Στην έκθεση της Επιτροπής Καλογήρου (2021) αναφέρεται ότι «Η κυβέρνηση του Αναστασιάδη γνώριζε και επέτρεψε παρατυπίες». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου. Και ενώ η χώρα διασύρεται διεθνώς; Η προεδρία αρνείται ότι υπήρχε γνώση ή εμπλοκή.

2. Offshore, Pandora Papers και το δικηγορικό γραφείο Αναστασιάδη: Πηγές: ICIJ Pandora Papers (2021), The Guardian (2018-2021), OCCRP Troika Laundromat (2019): Στα Pandora Papers, το δικηγορικό γραφείο που ίδρυσε ο Αναστασιάδης εμφανίζεται να δημιουργεί εταιρείες-βιτρίνα, να εξυπηρετεί ξένους ολιγάρχες, να εμφανίζει «εμπρόσθια πρόσωπα» (front men) για να κρύψει τον πραγματικό ωφελούμενο μιας offshore. Στην εφημερίδα «The Guardian» 2021, αναφέρεται το εξής «Offshore της Anastasiades Law Firm χρησιμοποιήθηκε για να κρύψει περιουσία Ρώσου ολιγάρχη». Και ενώ ο Αναστασιάδης δήλωνε ότι δεν έχει σχέση με τις επιχειρηματικές πράξεις του γραφείου «πλέον». Η χρήση του ονόματός του και οι πολιτικές αποφάσεις ευνόησαν το σύστημα.

3. Ιδιωτικά jets από επενδυτές που πήραν διαβατήρια: (Πηγή: Έκθεση Γενικού Ελεγκτή (2022), Politis (2019), Philenews (2019): Το 2019 αποκαλύφθηκε ότι ο Αναστασιάδης και η οικογένειά του ταξίδευαν με το ιδιωτικό jet Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου, στον οποίο δόθηκε κυπριακό διαβατήριο, εγκρίθηκαν φίλοι και οικογένεια ως «επενδυτές». Ο τότε Ελεγκτής σημείωσε σαφή υποψία σύγκρουσης συμφερόντων. Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (2022) αναφέρεται το εξής: «Η χρήση του ιδιωτικού αεροσκάφους θα μπορούσε να θεωρηθεί δωροληψία».

4. Ρωσικά κεφάλαια, Κύπρος και η διεθνής εικόνα: Πηγές: OCCRP (2019), ICIJ (2021), The Guardian (2020): Η Κύπρος συνδέθηκε με το Troika Laundromat, μια μηχανή ξεπλύματος δισεκατομμυρίων από ρωσικά κεφάλαια. Το όνομα Αναστασιάδη δεν εμφανίζεται ως δράστης, αλλά το γραφείο του! Το πρόγραμμα διαβατηρίων, οι πολιτικές του αποφάσεις κατέστησαν την Κύπρο είσοδο αμφιλεγόμενου χρήματος στην ΕΕ.

5. «Κράτος Μαφία»: Πηγή: βιβλίο του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, δημόσιες ανακοινώσεις προεδρίας: Στο βιβλίο γίνονται αναφορές στη σχέση του Νίκου Αναστασιάδη με ολιγάρχες, στις παρεμβάσεις που έκανε στη δικαιοσύνη και στον έλεγχο των Μέσων Ενημέρωσης. Ο Αναστασιάδης αντέδρασε τότε με απειλές για αγωγές. Μέχρι σήμερα παρέστη τρεις φορές για κατάθεση στην Αρχή κατά της Διαφθοράς με βάση όλα αυτά στα οποία φέρεται ότι έπραξε και καταγράφονται με τεκμήρια στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη.

6. Συνέντευξη Αρχιεπισκόπου, Μέρος Β' (Εφ. Πολίτης), 28 Δεκεμβρίου 2020: Στη συνέντευξή του ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ στον «Π» είπε: «Ο Αναστασιάδης μου είπε ότι θέλει λύση δύο κρατών».

7. Στο δημοσίευμα του «Πολίτη» με τίτλο «Πρωτοβουλίες εντός Κύπρου ζητά ο Γκουτέρες» στις 8 Ιουλίου 2023 αναφέρεται (αναδρομικά): «Ο Μουσταφά Ακιντζί έλαβε άμεση γνώση του ‘ελιγμού’ Αναστασιάδη για δύο κράτη» και ότι στενοί συνεργάτες του Αναστασιάδη παραδέχτηκαν ότι εκείνη την περίοδο ο ίδιος «μίλησε για δύο κράτη».

Οι φάκελοι άνοιξαν και τα ντοκουμέντα μιλούν, δεν αρκεί να μιλάει πια ο πρώην Πρόεδρος. Όποιος συσσώρευσε πλούτο πάνω σε κρατικές αποφάσεις, όποιος φόρτωσε στο δημόσιο το βάρος και την ντροπή ενώ έκανε την προσωπική του περιουσία, δεν έχει θέση στον δημόσιο λόγο. Έχει μόνο τη σιωπή της ευθύνης. Όσο και να προσπαθεί απεγνωσμένα να απευθύνεται στο κοινό, να εξηγεί και να υπερασπίζεται, η πραγματική απάντηση δεν δίνεται με λόγια: δίνεται με λογοδοσία, με έρευνες και, αν αποδειχθεί, με τις συνέπειες του νόμου. Με όσα αποκαλύφθηκαν, το πιο αξιοπρεπές θα ήταν να αποσυρθεί από τη δημόσια σφαίρα και να παρακαλά να ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Ο δημόσιος χώρος δεν χωράει πλέον ηθικές εκπτώσεις και δανεικές χάρες. Η Κύπρος μας, αξίζει περισσότερο από όσα πούλησε αυτός ο άνθρωπος στον βωμό των συμφερόντων του.