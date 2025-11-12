Μήπως δικαιούται να θυμώνει για τους εξοπλισμούς;

Αναγκάζουν και την ελληνοκυπριακή πλευρά να εξοπλιστεί οι 40 χιλιάδες στρατιώτες που δεν μειώθηκαν καθόλου στο βόρειο τμήμα της Κύπρου από το 1974, οι απειλές που γίνονται κατά καιρούς από την Τουρκία ότι «μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ» και η μετατροπή του αεροδρομίου Λευκονοίκου πρόσφατα σε στρατιωτική βάση εξοπλισμένη με μη επανδρωμένα πτητικά μέσα. Έτσι, δυστυχώς, πηγαίνουν σε στρατιωτικές δαπάνες τα χρήματα που θα έπρεπε να δαπανηθούν για την ευημερία του λαού. Και οι δύο πλευρές στο νησί αυξάνουν τη στρατιωτική τους ισχύ. Και δεν ακούγεται άχνα γι' αυτό από εκείνους που φωνάζουν στις πλατείες ότι η «ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί». Τι είναι αυτή η σιωπή την ώρα που ζούμε μια εποχή κατά την οποία πρέπει να υψώνεται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά η φωνή της ειρήνης; Όμως, ας σταθούμε λίγο εδώ. Να κάνουμε μια διόρθωση. Ναι, ακούγονται φωνές ειρήνης από τον βορρά, όμως ακούγονται μονομερώς. Υπάρχει αντίδραση για τους εξοπλισμούς της ελληνοκυπριακής πλευράς, όμως δεν υπάρχει αντίδραση για τη στρατιωτική δραστηριότητα στον βορρά! Μήπως ύψωσε τη φωνή του κανείς για τη μετατροπή του αεροδρομίου του Λευκονοίκου σε στρατιωτική βάση και τις πτήσεις μη επανδρωμένων πτητικών μέσων πάνω από το κεφάλι μας; Κανείς δεν την ύψωσε. Εγώ δεν είδα, ούτε και άκουσα κάτι τέτοιο. Αν κάποιος είδε και άκουσε, ας το πει και σε εμένα.

Η τουρκική πλευρά αντιδρά για τη μετά από 65 χρόνια άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο από τη Νορβηγία, η οποία είναι μία από τις πρώτες χώρες εξαγωγής όπλων παγκοσμίως, μετά και την απελευθέρωση της πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ προς την Κύπρο. Ο Τουφάν Έρχουρμαν λέει πως «αυτές οι ενέργειες δεν βοηθούν στις προσπάθειες λύσης». Καλά και ωραία. Μήπως όμως βοηθούν οι ενέργειες στον βορρά; Μήπως για την ειρήνη και τη λύση εγκαταστάθηκαν τα μη επανδρωμένα πτητικά μέσα στο Λευκόνοικο; Μήπως δικαιούνται να αντιδρούν για τους εξοπλισμούς στον νότο εκείνοι που παρέμειναν σιωπηλοί σε αυτά;

Η Τουρκία είναι ένα κράτος με ισχυρό στρατό. Η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπαθεί να εξισορροπήσει τη στρατιωτική της ισχύ μαζί της. Αν συνάπτει συμμαχίες με μια χώρα όπως το Ισραήλ, στην οποία αντιδρά όλος ο κόσμος, ενάντια στην απειλή της Τουρκίας, το κάνει και αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο θα μπορέσει να εξασφαλίσει αυτή την ισορροπία, όμως στις μέρες μας πολεμούν τα ρομπότ πλέον. Τα ρομπότ κατευθύνουν τον πόλεμο. Δεν αίρει πλήρως τον κίνδυνο πολέμου στην Κύπρο το γεγονός ότι ακόμα συνεχίζεται η κατάσταση της κατάπαυσης του πυρός από το 1974, η μη ύπαρξη λύσης και το κλίμα έντασης που βιώνεται από καιρού εις καιρόν. Είναι αλήθεια πως δεν θεωρώ και πολύ πιθανόν να υπάρξει ένας θερμός πόλεμος στην Κύπρο, όμως δεν εμπιστεύομαι τα κράτη που έχουν επιρροή πάνω σε αυτό το νησί. Δεν διστάζουν καθόλου να κάψουν και να γκρεμίσουν τα πάντα και να σκοτώσουν χιλιάδες ανθρώπους, αν αυτό απαιτήσουν τα συμφέροντά τους. Ακριβώς όπως έκαναν στη Συρία και στη Γάζα. Σίγουρα δεν είστε ενήμεροι για το γεγονός ότι σε κάποιες εκπομπές στο εξωτερικό και ειδικά πρόσφατα υπάρχουν ειδήσεις και σχόλια που διερωτώνται κατά πόσον «η Κύπρος θα γίνει Γάζα». Είναι πολύ ανατριχιαστικό ακόμα και να διανοηθεί κανείς κάτι τέτοιο. Ο απρόβλεπτος τρελός Τραμπ θα βάλει χέρι και στην Κύπρο στο τέλος, όμως, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς. Χύθηκε αίμα παντού στην περιοχή μας, όπου υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το αίμα έγινε λίμνη. Αν η Κύπρος ξεπεράσει αναίμακτα αυτό το εμπόδιο, καλά θα είναι…

Περνούμε μέσα από καιρούς που χρειαζόμαστε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά προσπάθειες για ειρήνη σε αυτό το νησί. Το νησί είναι σαν βαρέλι με μπαρούτι. Δεν συζητιέται καθόλου ο αφοπλισμός κατά τις διαπραγματεύσεις. Όμως, αυτό είναι το θέμα το οποίο πρέπει να συζητείται πιο πολύ. Αναφερόμαστε σε νέα σημεία διέλευσης, στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, και δεν αναφερόμαστε καθόλου σε αυτό. Δεν υπάρχει στην ατζέντα μας. Και δεν άκουσα ποτέ μέχρι τώρα να προβάλλεται ένα τέτοιο αίτημα από τις δυνάμεις της λύσης και της ειρήνης. Αν πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε λύση και ειρήνη μέσω διαλόγου, τι σημαίνει αυτή η συσσώρευση όπλων; Είναι εύκολο να φωνάζει κανείς ότι η ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί. Είναι πολύ δύσκολο να την εμποδίσεις;