Ηλικιωμένοι όμηροι της αυθαιρεσίας

Ηλικιωμένοι με σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικότητας ζουν εγκλωβισμένοι στα ίδια τους τα σπίτια. Όχι γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, ούτε γιατί λείπει η τεχνογνωσία αλλά γιατί η Πολιτεία αδυνατεί να βάλει τάξη στο χάος που η ίδια δημιούργησε με τη διαχρονική ανοχή της στις παρανομίες που συντελούνται στους κυβερνητικούς οικισμούς.

Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια: δεκάδες πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς δεν διαθέτουν ανελκυστήρες. Οι περισσότεροι ένοικοι είναι πρόσφυγες μεγάλης ηλικίας, με σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες. Σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν δύο, τρεις ή και τέσσερις ορόφους για να φτάσουν στο διαμέρισμά τους. Κάποιοι απλώς δεν μπορούν και παραμένουν αποκλεισμένοι -εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους.

Στο πλαίσιο του κρατικού σχεδίου «Κτίζω», το Υπουργείο Εσωτερικών παραχωρεί ποσό ύψους €300.000 στους πρόσφυγες που διαμένουν σε πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών με σκοπό την επιδιόρθωση και ανακαίνισή τους, καθώς και επιπρόσθετο ποσό ύψους €90.000 για την εγκατάσταση εξωτερικού ανελκυστήρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών είναι η συγκατάθεση όλων των ιδιοκτητών κάθε πολυκατοικίας.

Σε περίπου 70 πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών, όπου κρίνεται επιβεβλημένη η τοποθέτηση ανελκυστήρων, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να προχωρήσουν τα έργα. Ο λόγος; Ένοικοι των ισογείων οικειοποιήθηκαν τους κοινόχρηστους χώρους με παράνομες επεμβάσεις, κατασκευάζοντας πέργκολες, γκαράζ ή επιπλέον δωμάτια. Για να μην χρειαστεί να τα κατεδαφίσουν, αρνούνται να δώσουν τη συναίνεσή τους για την εγκατάσταση εξωτερικών ανελκυστήρων, που θα διευκολύνουν σημαντικά τη ζωή όλων των ενοίκων στις πολυκατοικίες αυτές.

Στην ερώτηση αν υπάρχει τρόπος να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες των ισογείων να υπογράψουν για την εγκατάσταση ανελκυστήρα στις πολυκατοικίες τους, η απάντηση που δίνεται απο το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρνητική. Κι αυτό διότι οι πρόσφυγες που διαμένουν στις εν λόγω πολυκατοικίες διαθέτουν τίτλο ιδιοκτησίας. Είναι, δηλαδή, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και όχι το κράτος που τις έκτισε και τις παραχώρησε προς χρήση. Συνεπώς, ουδείς μπορεί να τους εξαναγκάσει σε συναίνεση.

Είναι, όμως, ποτέ δυνατόν μια χούφτα ιδιοκτητών, που παρανομούν, να κρατούν εγκλωβισμένους εδώ και χρόνια δεκάδες ηλικιωμένους; Πού είναι το κράτος δικαίου;

Με βάση τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ευθύνη για τις πολεοδομικές και άλλες κατασκευαστικές παρασπονδίες στις οικιστικές μονάδες υπέχουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης. Κι όμως, τίποτα δεν άλλαξε. Οι ίδιες αυθαίρετες επεκτάσεις, οι ίδιες δικαιολογίες, η ίδια ανοχή.

Η Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη με σκοπό να βρεθεί λύση με τους ανελκυστήρες. Επιβάλλεται να βρεθεί λύση.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι, εν έτει 2025, άνθρωποι που έζησαν την προσφυγιά είναι αναγκασμένοι να ζουν φυλακισμένοι σε πολυκατοικίες χωρίς ανελκυστήρες. Η υφιστάμενη απαράδεκτη κατάσταση περιορίζει την αυτονομία τους και εντείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό τους.

Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει αμέσως δράση, να άρει τις παρανομίες και να προχωρήσει στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση των ολίγων που καταπατούν τους κοινόχρηστους χώρους. Κι αν έχουν παράπονο, ας αποταθούν στη Δικαιοσύνη!

