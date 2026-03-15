Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει εξηγήσεις

Όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, ο αφθώδης πυρετός στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή απειλεί με μαρασμό την κτηνοτροφία της Κύπρου, και οικονομική εξαθλίωση τους αγρότες, καθώς μέχρι τώρα έχουν θανατωθεί 14.000 αιγοπρόβατα και 1.100 βοοειδή, ενώ υπάρχουν ακόμα 10.000 ζώα σε αναμονή.

Για το μέγεθος του προβλήματος προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Olivér Várhelyi, λέγοντας ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από όσο φαίνεται σήμερα. Μάλιστα ανέφερε πως αν δεν ληφθούν μέτρα, υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί ολόκληρο το νησί και θα χαθεί όλο το ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου. Και σήμερα τίθεται ένα αμείλικτο ερώτημα. Γιατί φθάσαμε ως εδώ;

Γιατί δεν πάρθηκαν άμεσα τα αναγκαία μέτρα και γιατί καλλιεργήθηκαν φρούδες ελπίδες ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν διαφοροποιημένα πρωτόκολλα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση στους κτηνοτρόφους, να χαθεί πολύτιμος χρόνος και σήμερα να έχουμε τεράστιες οικονομικές απώλειες για τον αγροτικό κόσμο και ταυτόχρονα να κινδυνεύει η αξιοπιστία των κυπριακών προϊόντων; Ποιος ευθύνεται για την ολιγωρία στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών;

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ μετά την συνάντησή της με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο δήλωσε ότι από τον Δεκέμβριο γνώριζε η κυβέρνησε για τα πρωτόκολλα πρόληψης, αλλά και για τα πρωτόκολλα διαχείρισης σε περίπτωση κρούσματος και κυρίως γνώριζε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια διαφοροποίησης.

Μάλιστα κατέθεσε μια δέσμη μέτρων ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου, να αποζημιωθούν το ταχύτερο δυνατό οι κτηνοτρόφοι και να υπάρξει πρόνοια για τυχόν άλλες οικονομικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα πρότεινε: να περιοριστούν οι θανατώσεις ζώων μόνο στα συμπωματικά ζώα, να προχωρήσει ο εμβολιασμός σε όλα τα ζώα, να εφαρμοστεί έστω και τώρα ένα ολοκληρωμένο και σοβαρό πλάνο περιορισμού και διαχείρισης της κρίσης, με σαφή ενημέρωση και καθοδήγηση των κτηνοτρόφων, να συσταθεί επιτροπή με εμπειρογνώμονες αι ειδικούς για τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να δρομολογηθούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης αλλά και για τις οικονομικές επιπτώσεις και τον ενδεχόμενο επηρεασμό των εμπορικών συναλλαγών.

Παράλληλα η κ. Δημητρίου δήλωσε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος την διαβεβαίωσε ότι η αποζημίωση θα είναι πλήρης και θα καταβάλλεται σε κάθε στάδιο ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω οικονομική ζημιά των κτηνοτρόφων.

Τώρα, έστω και καθυστερημένα, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί. Και παράλληλα οφείλει, να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της νόσου, να διασφαλίσει την έγκαιρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων, να αξιοποιήσει όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία κρίσης για τη στήριξή τους και βεβαίως να λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία των κυπριακών προϊόντων.