Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα, το οποίο οδηγείτο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος της Μονής, γύρω στις 5.45 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου. Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.
Οδηγοί Προσοχή! Φωτιά σε όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας - Έκλεισε η μια λωρίδα
Η Αστυνομία, με ανακοίνωση της, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
Η Αστυνομία, με ανακοίνωση της, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν για κατάσβεση της πυρκαγιάς στο όχημα, το οποίο είναι σταθμευμένο στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου.
Ο οδηγός του οχήματος εξήλθε έγκαιρα του οχήματός του, χωρίς να υποστεί οποιοδήποτε τραυματισμό.
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