Με αυτό το κόλπο «ανοίγουν» αυτοκίνητα μέσα σε δευτερόλεπτα - Ποια συσκευή χρησιμοποιούν οι κλέφτες

Μία πολύ συγκεκριμένη μέθοδος κλοπής ή διάρρηξης αυτοκινήτων βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών διεθνώς, και βασίζεται σε έναν απλό μηχανισμό που είναι ελεύθερα διαθέσιμος στο εμπόριο.

Οι κλοπές και οι διαρρήξεις αυτοκινήτων αποτελούν μάστιγα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, με ολοένα και περισσότερους οδηγούς να δηλώνουν κάθε χρόνο την κλοπή των οχημάτων τους.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με ολοένα και πιο προηγμένες τεχνολογίες, συχνά κατευθύνοντας ορισμένους επιτήδειους προς παλαιότερα αυτοκίνητα, ωστόσο ένα πρόσφατο περιστατικό διάρρηξης αυτοκινήτων στην Ιταλία φέρνει στο προσκήνιο μία συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία βασίζεται σε ένα τεχνολογικό στοιχείο που εξοπλίζει τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Αφού λοιπόν οι κλέφτες στο Μιλάνο εντόπισαν τα αυτοκίνητα-στόχους, ακολούθησαν συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, μέσω της χρήσης συσκευής παρεμβολέα συχνοτήτων (jammer), ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής είναι απλός: Μόλις οι ιδιοκτήτες των οχημάτων σταθμεύσουν τα οχήματά τους και προσπαθήσουν να τα κλειδώσουν με τη χρήση ηλεκτρονικού κλειδιού (τηλεχειριστηρίου), η εγκληματική ομάδα ενεργοποιεί τη συσκευή με αποτέλεσμα να υπάρχει παρεμβολή στο σύστημα κλειδώματος και το όχημα να παραμένει ξεκλείδωτο.

Πρόσφατα εξάλλου παρατηρήθηκε η χρήση αντίστοιχων συσκευών και στην Ελλάδα, ωστόσο η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά το Μιλάνο, εκεί όπου οι αρχές συνέλαβαν έναν 29χρονο δράστη, ο οποίος χρησιμοποίησε jammer για να διαρρήξει επτά αυτοκίνητα.

Ο μόνος τρόπος να προστατευτούμε από τέτοιου είδους σπείρες είναι να ελέγχουμε κάθε φορά που κλειδώνουμε το αυτοκίνητο ότι οι πόρτες έχουν πράγματι ασφαλίσει. Αν παρατηρήσετε ότι το όχημα δεν κλειδώνει καθόλου, είναι πιθανό να υπάρχει παρεμβολή από jammer.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλό να μπείτε στο αυτοκίνητό σας και να προσπαθήσετε να βρείτε κάποια άλλη διαθέσιμη θέση στάθμευσης.

