Συντήρηση αυτοκινήτου -Ποιο σημείο πρέπει να καθαρίζεις για να μην πάθει ζημιά ο κινητήρας

Για την εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα, όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα του μοτέρ πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να λειτουργούν και αυτά με τη σειρά τους σωστά. Αναμφίβολα στους σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτου το περιφερειακό σύστημα που έχει ίσως τη μεγαλύτερη σημασία για τη ζωή του μοτέρ είναι το σύστημα ψύξης του, το οποίο έχει ως πρωταγωνιστή το ψυγείο.

Το ψυγείο του αυτοκινήτου μας είναι και εκείνο το εξάρτημα το οποίο προσέχουμε και ασχολούμαστε το λιγότερο όταν έρχεται η ώρα του καθαρισμού του τετράτροχου συντρόφου μας. Ο λόγος γι' αυτό βέβαια εξηγείται εύκολα αφού τα συστήματα ψύξης των σύγχρονων αυτοκινήτων είναι τόσο αξιόπιστα στη λειτουργία τους που τα ξεχνάμε στην κυριολεξία.

Βέβαια το παραπάνω ενδέχεται σε βάθος χρόνου να μας βγει σε κακό αφού για να μπορεί ένα ψυγείο αυτοκινήτου να λειτουργήσει σωστά και να διατηρήσει την θερμοκρασία του ψυκτικού στο ιδανικό εύρος -κατά συνέπεια και του κινητήρα- θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατό πιο καθαρό, εντός και φυσικά εκτός.

Στο χώρο του κινητήρα, το ψυγείο τοποθετείται μετωπικά μπροστά από αυτόν, πίσω από μεγάλους σε μέγεθος αεραγωγούς και γρίλιες που φέρει ο προφυλακτήρας ή και η μάσκα του αυτοκινήτου. Εκεί υπάρχει και η μεγαλύτερη ροή του αέρα, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση.

Ο αέρας ωστόσο φέρνει μαζί του ρύπους, σκουπίδια και έντομα τα οποία επικάθονται ή σφηνώνουν στις κυψέλες του ψυγείου. Πάνω στο ψυγείο μπορεί φυσικά να βρεθεί και λάσπη, ειδικά αν κινούμαστε συχνά εκτός δρόμου. Όσο μεγαλώνει αυτός ο όγκος των παραπάνω πραγμάτων πάνω στο ψυγείο τόσο μειώνεται η δυνατότητα του να απάγει τη θερμότητα του ψυκτικού.

Για να γλιτώσουμε λοιπόν από ενδεχόμενο κίνδυνο για την υγεία του κινητήρα μας λόγω υπερθέρμανσης καλό είναι να καθαρίζουμε και το ψυγείο του μοτέρ, κάτι που δεν χρειάζεται να κάνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Εξωτερικά, ο έλεγχος και ο καθαρισμός του ψυγείου μας είναι πολύ εύκολος. Κοιτάζοντας τις κυψέλες του ψυγείου ψάχνουμε για πετραδάκια, έντομα και οτιδήποτε άλλο έχει κολλήσει πάνω τους. Για να τα αφαιρέσουμε χρησιμοποιούμε μια μαλακή βούρτσα ή μια οδοντόβουρτσα χωρίς να ασκούμε μεγάλη πίεση καθώς βουρτσίζουμε.

Παράλληλα, αν κάποιες από τις κυψέλες έχουν στραβώσει μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με προσοχή ένα μικρό κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για να τις ισιώσουμε. Έλεγχο στην εξωτερική κατάσταση του ψυγείου μας καλό είναι να κάνουμε μια φορά τον χρόνο, ενώ κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να αλλάζουμε το ψυκτικό υγρό.

Πηγή: carandmotor.gr