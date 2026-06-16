Η ν.1 κακή συνήθεια των οδηγών και γιατί οι Κύπριοι δεν έχουν πλέον δικαιολογία

Ένα βλέμμα στην οθόνη αρκεί για να χαθεί από το οπτικό πεδίο ένας μοτοσικλετιστής, ένας πεζός ή ένα παιδί που επιχειρεί να διασταυρώσει τον δρόμο. Κι όμως, χιλιάδες οδηγοί στην Κύπρο εξακολουθούν να διαβάζουν μηνύματα, να βλέπουν βίντεο ή να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ώρα που οδηγούν. Παρά τις περισσότερες από 31 χιλιάδες καταγγελίες την τελευταία τριετία και τις 9 χιλιάδες που καταγράφηκαν μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, η χρήση κινητού πίσω από το τιμόνι παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες συνήθειες στους κυπριακούς δρόμους.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας εκστρατείας ενημέρωσης που παρουσίασαν η Anytime και το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, με τίτλο «Πόσα scroll αξίζει μια ζωή; Κανένα. Πιάσε το τιμόνι».

«Οι διαδρομές στην Κύπρο είναι πολύ μικρές»

«Οι διαδρομές στην Κύπρο είναι πολύ μικρές»Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο διευθυντής Τροχαίας Χάρης Ευριπίδου χαρακτήρισε τη χρήση κινητού μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η οδική ασφάλεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συνήθεια που μπορεί εύκολα να αποφευχθεί.

«Οι διαδρομές στην Κύπρο είναι πολύ μικρές. Δεν πιστεύω ότι κάποιος έχει τόσο σοβαρή δουλειά που να μην μπορεί να περιμένει δέκα ή είκοσι λεπτά μέχρι να φτάσει στον προορισμό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υπέδειξε, το κινητό έχει πλέον μετατραπεί σε μόνιμο συνοδό πολλών οδηγών, με αποτέλεσμα η προσοχή τους να απομακρύνεται από τον δρόμο για λόγους που συχνά δεν είναι καν αναγκαίοι. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στις τηλεφωνικές κλήσεις. Αντίθετα, οδηγοί διαβάζουν και στέλνουν μηνύματα, παρακολουθούν βίντεο και περιηγούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Tik Tok, Facebook κλπ)ενώ βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά ακόμη και σε οδηγούς που βιντεοσκοπούν την οδήγησή τους ή μεταδίδουν ζωντανά εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον διευθυντή Τροχαίας να αναγνωρίζει ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου σπάνιες.

Ο κ. Ευριπίδου στάθηκε ιδιαίτερα στις δικαιολογίες που ακούγονται συχνά από οδηγούς οι οποίοι καταγγέλλονται για χρήση κινητού. Όπως ανέφερε, επιχειρήματα όπως το «ήταν στιγμιαίο» ή το «έπρεπε να απαντήσω σε ένα μήνυμα» δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτά.«Θεωρώ αδικαιολόγητο να χρησιμοποιεί κάποιος το κινητό στο χέρι όταν υπάρχουν hands-free και τα περισσότερα νέα οχήματα διαθέτουν συστήματα επικοινωνίας», σημείωσε.

Πέντε λεπτά πίσω από οδηγό που δεν κατάλαβε τίποτα

Για να καταδείξει το μέγεθος του κινδύνου, αναφέρθηκε και σε προσωπική εμπειρία. Όπως είπε, ενώ οδηγούσε περιπολικό βρέθηκε για περίπου πέντε λεπτά πίσω από οδηγό που ήταν απορροφημένος στο κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε ούτε την παρουσία του περιπολικού ούτε τι συνέβαινε γύρω του, γεγονός που αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η επαφή με τον δρόμο όταν η προσοχή μεταφέρεται στην οθόνη.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι διεθνείς έρευνες έχουν δείξει πως η χρήση κινητού κατά την οδήγηση μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο επικίνδυνη και από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς αποσπά την προσοχή του οδηγού για κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Από την πλευρά της, η Καίτη Αλεξάνδρου Φωτιάδου, Επικεφαλής της INTERAMERICAN Κύπρου, τόνισε ότι πίσω από κάθε σύγκρουση βρίσκεται ένας άνθρωπος και μια οικογένεια, των οποίων η ζωή μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.«Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια. Είναι μια επιλογή που μπορεί να αποφευχθεί. Αν μέσα από αυτή την εκστρατεία καταφέρουμε έστω και ένα άτομο να αφήσει το κινητό του στην άκρη και να πιάσει το τιμόνι με την προσοχή του στον δρόμο, τότε θα είμαστε ικανοποιημένοι», ανέφερε.

Η εκστρατεία θα αναπτυχθεί μέσω υπαίθριας διαφήμισης, ραδιοφωνικών μηνυμάτων, δράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασιών με την Αστυνομία, με στόχο να φτάσει το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους οδηγούς.