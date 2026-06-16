Μετά από 50 χρόνια, αναστήθηκε η Harley-Davidson της φρουράς του Μακαρίου

Ένα από τα πιο ξεχωριστά εκθέματα του Μουσείου Αστυνομίας απέκτησε ξανά ζωή. Η ιστορική Harley-Davidson που συνόδευε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στις επίσημες μετακινήσεις του αποκαταστάθηκε πλήρως και πλέον βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση, έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια ακινησίας.

Η αποκατάσταση έγινε έπειτα από συνεργασία της Αστυνομίας Κύπρου με τη Harley-Davidson Cyprus, η οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος και τις εργασίες ανακατασκευής της μοτοσικλέτας.

Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα με ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς αποτελούσε μέρος της φρουράς του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε δωρηθεί στον Μακάριο από Κύπριο ομογενή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με άλλες δύο μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο Cadillac.

Για χρόνια η συγκεκριμένη Harley-Davidson βρισκόταν στην κεφαλή των επίσημων πομπών του Αρχιεπισκόπου, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της εικόνας εκείνης της εποχής. Με το πέρασμα των δεκαετιών παρέμεινε ακινητοποιημένη, μέχρι που η πρόσφατη πρωτοβουλία επέτρεψε την πλήρη αποκατάστασή της.