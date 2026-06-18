H Mercedes Benz γιορτάζει 140 χρόνια πρωτοπορίας που άλλαξαν την αυτοκίνηση

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για τη Mercedes-Benz. Η εταιρεία που ουσιαστικά δημιούργησε το αυτοκίνητο γιορτάζει τα 140 χρόνια από τη γέννηση της αυτοκίνησης και ταυτόχρονα εγκαινιάζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρουσίασης νέων μοντέλων στην ιστορία της. Η παρουσίαση της νέας Mercedes-Benz S-Class σηματοδοτεί την έναρξη μιας φιλόδοξης στρατηγικής που θα φέρει περισσότερα από 40 νέα μοντέλα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ανάμεσά τους πρωτοποριακά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τεχνολογικές ναυαρχίδες όπως η έκδοση παραγωγής της εντυπωσιακής CONCEPT AMG GT XX.

Η ιστορία της Mercedes-Benz ξεκινά στις 29 Ιανουαρίου 1886, όταν ο Carl Benz κατέθεσε την πατέντα για το τρίτροχο όχημά του, γνωστό ως Patent Motor Car. Η συγκεκριμένη πατέντα θεωρείται σήμερα το πιστοποιητικό γέννησης του αυτοκινήτου και έχει ενταχθεί στο Μητρώο Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO. Δύο χρόνια αργότερα, η σύζυγός του, Bertha Benz, πραγματοποίησε το πρώτο μεγάλο ταξίδι με αυτοκίνητο στην ιστορία, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το όραμα του συζύγου της μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Την ίδια περίπου περίοδο, ο Gottlieb Daimler και ο Wilhelm Maybach ανέπτυσσαν ανεξάρτητα το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αν και οι δύο πρωτοπόροι δεν συναντήθηκαν ποτέ, οι εφευρέσεις τους έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης αυτοκίνησης και δημιούργησαν μια παράδοση καινοτομίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το 1900, η Mercedes 35 hp άλλαξε για πάντα την εικόνα του αυτοκινήτου. Με χαμηλό κέντρο βάρους, ισχυρό κινητήρα και πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, θεωρείται το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο της ιστορίας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1926, οι εταιρείες Benz & Cie. και Daimler-Motoren-Gesellschaft ενώθηκαν, δημιουργώντας τη Daimler-Benz AG και καθιερώνοντας επίσημα τη μάρκα Mercedes-Benz. Από τότε, η Mercedes-Benz έχει συνδέσει το όνομά της με δεκάδες τεχνολογικές καινοτομίες. Το σύστημα ABS, ο αερόσακος με προεντατήρες ζωνών, το ESP, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και οι σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες MB.OS και MB.DRIVE ASSIST PRO αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα τεχνολογιών που διαμόρφωσαν ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, η Mercedes-Benz επένδυσε διαχρονικά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, χρησιμοποιώντας τους αγώνες ως πεδίο εξέλιξης νέων τεχνολογιών. Από τις πρώτες αγωνιστικές επιτυχίες στις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τα θρυλικά Silver Arrows και τις σύγχρονες επιτυχίες στη Formula 1, η αγωνιστική δράση υπήρξε πάντα κινητήριος δύναμη για την καινοτομία. Σήμερα, 140 χρόνια μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου, η Mercedes-Benz συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας και της τεχνολογίας. Με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα, η γερμανική εταιρεία δεν περιορίζεται στο να ακολουθεί τις εξελίξεις.