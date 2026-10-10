ΕΕ και Κίνα συμφώνησαν σε περιορισμό εξαγωγών υβριδικών οχημάτων

Ο κ. Σέφτσοβιτς χαρακτήρισε τη συμφωνία «κρίσιμο πρώτο βήμα, αλλά μόνο πρώτο βήμα» προς την επαναστάθμιση των εμπορικών σχέσεων. Όπως ανέφερε, δημιουργεί προοπτική μείωσης των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών οχημάτων στην ΕΕ κατά περισσότερο από 50% σε διάστημα τετραετίας, σε σύγκριση με το σενάριο «χωρίς αλλαγές». Αυτό, είπε, θα αποτρέψει την είσοδο «πολλών εκατομμυρίων» αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που η Κίνα αποδέχεται περιορισμό των εξαγωγών της χωρίς να έχει προηγηθεί περίοδος έντονης εμπορικής αντιπαράθεσης. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία είναι συμβατή με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι διαδικασίες εφαρμογής θα παρουσιαστούν αφού εξασφαλιστεί η στήριξη των ηγετών της ΕΕ. Ερωτηθείς πώς θα περιοριστούν πρακτικά οι πωλήσεις, είπε ότι «υπάρχουν διάφορες τεχνικές» και ότι θα εργαστεί για την εφαρμογή «το συντομότερο δυνατό», μόλις δοθεί το πράσινο φως.

Το δεύτερο σκέλος του πακέτου αφορά τη μείωση δασμών που επιβαρύνουν προϊόντα της ΕΕ στην κινεζική αγορά, από ανταλλακτικά αυτοκινήτων έως ελαιόλαδο και υποδήματα. Η αξία των εξαγωγών αυτών ανέρχεται σήμερα σε σχεδόν 4 δισ. ευρώ, ενώ οι αλλαγές αναμένεται να εξοικονομήσουν τουλάχιστον 225 εκατ. ευρώ από δασμούς. Σύμφωνα με τον κ. Σέφτσοβιτς, οι ρυθμίσεις αφορούν επτά συγκεκριμένες δασμολογικές γραμμές και καλύπτουν σχεδόν όλα τα κράτη μέλη.

Η Κίνα συμφώνησε επίσης να διευκολύνει περαιτέρω την έκδοση αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών, που είναι κρίσιμα για τη βιομηχανία της ΕΕ. Το κοινό ανακοινωθέν αναφέρει ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να διευκολύνει τις άδειες μέσω του μηχανισμού fast-track. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, ακόμη, σε προειδοποίηση εκ των προτέρων και μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες προσθήκης και αφαίρεσης οντοτήτων από τους καταλόγους ελέγχου εξαγωγών. Για τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV), ο κ. Σέφτσοβιτς επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο για τις δεσμεύσεις τιμών (price undertakings).

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η συμφωνία αρκεί ώστε να αποτραπούν ευρωπαϊκά αντίμετρα, ο Επίτροπος υπενθύμισε τη δήλωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι «ο διάλογος χρειάζεται αποτελέσματα» και πως, όταν δεν αποδίδει, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της. Η πρόεδρος θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα και θα συζητήσει τα επόμενα βήματα με τους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα, όπου, όπως ανέφερε, «βρίσκεται η τελική απόφαση».

Βάσει του κοινού ανακοινωθέντος ΕΕ - Κίνας, οι κ.κ. Σέφτσοβιτς και Γουάνγκ θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη τον Ιανουάριο και τον τρίτο γύρο διαβουλεύσεων τον Μάρτιο του 2027. Το κείμενο περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις για συνέχιση του διαλόγου σε επιμέρους ζητήματα, όπως η πρόσβαση ιατρικών συσκευών στην κινεζική αγορά, η άρση περιορισμών σε ζωικά προϊόντα λόγω του Καταρροϊκού Πυρετού των προβάτων και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο κ. Σέφτσοβιτς ανέφερε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, σημειώνοντας πως «είναι εύκολο να κηρύξεις εμπορικό πόλεμο, αλλά πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία υποδέχθηκε θετικά τη συμφωνία.

Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων στην ΕΕ για αυστηρότερα μέτρα απέναντι στο Πεκίνο. Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα βρίσκεται σε επίπεδο ρεκόρ, περίπου 1 δισ. ευρώ ημερησίως, ενώ όλα τα κράτη μέλη καταγράφουν πλέον εμπορικά ελλείμματα. Με επιστολή τους, ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ζήτησαν από την Κομισιόν δραστικά μέτρα κατά των αθέμιτων κινεζικών πρακτικών, μεταξύ άλλων και «άμεση αποκοπή από την εσωτερική αγορά, εάν χρειαστεί». Την περασμένη Τετάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισμα που ζητά αποφασιστική δράση.

Πηγή: ΚΥΠΕ