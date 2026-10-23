Διπλή νίκη και παγκόσμιος τίτλος για την TOYOTA RACING στη Βαρκελώνη

Στις απαιτητικές συνθήκες της πίστας Barcelona-Catalunya, η ομάδα πανηγύρισε την τέταρτη φετινή της νίκη, εξασφαλίζοντας τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών και τον πρώτο με την ονομασία TOYOTA RACING.

Οι Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa επικράτησαν με το #8 TR010 HYBRID, ενισχύοντας το προβάδισμά τους στη βαθμολογία οδηγών. Οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries συμπλήρωσαν το «1-2» με το #7, μόλις 0,583 δευτερόλεπτα πίσω.

Ο Kamui Kobayashi, επικεφαλής της ομάδας και οδηγός του #7, δήλωσε: «Η νίκη στο Le Mans και τώρα η κατάκτηση του τίτλου κατασκευαστών αποτελούν ένα τεράστιο επίτευγμα».

Ο Nyck de Vries, οδηγός του #7, πρόσθεσε: «Είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ομάδα».

Ο Brendon Hartley, οδηγός του #8, δήλωσε: «Είναι μια φανταστική ημέρα για την ομάδα, με το “1-2” και την κατάκτηση του τίτλου κατασκευαστών».

Με τις νίκες στο Le Mans και στο Fuji να έχουν ήδη σημαδέψει τη σεζόν, ο τίτλος οδηγών αποτελεί πλέον αποκλειστική υπόθεση των δύο πληρωμάτων της Toyota.

Η τελική αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ώρες της Monza, στις 8 Νοεμβρίου, με διαφορά 17 βαθμών μεταξύ των δύο πληρωμάτων.