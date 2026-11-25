Ο Jack Rix, διευθυντής του Top Gear, στάθηκε ιδιαίτερα στον συναισθηματικό χαρακτήρα του σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη πρόκληση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι να προκαλεί πραγματική επιθυμία απόκτησης, πέρα από τα πρακτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης.

Η Type 01 είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Jaguar Electric Architecture. Πρόκειται για ένα τετράθυρο ηλεκτρικό grand tourer με αρχιτεκτονική 850 Volt και μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 118 kWh. Η ανακοινωμένη αυτονομία φτάνει τα 644 χιλιόμετρα, ενώ με ταχυφορτιστή DC ισχύος 350 kW μπορεί να ανακτήσει περίπου 322 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 13 λεπτά. Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις του συστήματος κίνησης. Τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 1.030 ίππους και 1.365 Nm ροπής, τοποθετώντας την Type 01 στην κατηγορία των ισχυρότερων ηλεκτρικών grand tourer.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jaguar, Rawdon Glover, χαρακτήρισε τη διάκριση επιβεβαίωση της απόφασης της εταιρείας να ακολουθήσει μια ασυμβίβαστη σχεδιαστική κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών εμφανίζεται ήδη αυξημένο, καθώς και τα 60 αυτοκίνητα της περιορισμένης συλλογής Type 01 Chromatic Moments έχουν διατεθεί. Οι επίσημες παραγγελίες θα ανοίξουν στις αρχές του 2027, ωστόσο πραγματοποιούνται ήδη προκρατήσεις για την εξασφάλιση των πρώτων αυτοκινήτων παραγωγής.