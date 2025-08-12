Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Δεν φαντάζεσαι τι οδηγεί στην καθημερινότητά του ο Max Verstappen

Όταν αναφερόμαστε στα αστέρια του μαγικού κόσμου της Formula 1 και τα αυτοκίνητα που οδηγούν, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει σε πανάκριβα και πανίσχυρα supercars.

Όμως ο Max Verstappen δεν συνηθίζει να κινείται μέσα σε νόρμες – δεν το κάνει ούτε σε αυτόν τον τομέα. Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, εντοπίστηκε στους δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό στο οποίο είναι η μόνιμη κατοικία του, με ένα μάλλον… απρόσμενο όχημα.

 

Ο λόγος για το FIAT Topolino και μάλιστα στην ιδιαίτερη έκδοση Dolcevita, που είναι χωρίς πόρτες, ιδανική για το μεσογειακό κλίμα και τον χαλαρό τρόπο ζωής της Κυανής Ακτής.

Ο οδηγός της Red Bull Racing οδηγεί το αμιγώς ηλεκτρικό microcar στο παραλιακό μέτωπο του Μονακό - εκεί όπου επί τρεις ημέρες κάθε χρόνο, πηγαίνει με 300+ χλμ./ώρα!

 

Πηγή: carandmotor.gr

