Πως οι… αστακοκαραβίδες σώζουν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Στο σήριαλ των τελευταίων μηνών με τους δασμούς των ΗΠΑ σε χώρες και προϊόντα από όλο τον κόσμο έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα κεφάλαιο, μέχρι το… επόμενο. Και μέσα στις λεπτομέρειες που καλύπτουν τα νέα δεδομένα, την διαφορά φαίνεται να κάνει, μεταξύ άλλων, και το εμπόριο του αστακού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα τη μείωση των εισαγωγικών φόρων των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από 27,5% σε 15%, με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου 2025.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα υλοποίησης της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 27 Ιουλίου, αποτρέποντας εμπορικό πόλεμο.

Η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει δύο νομοθετικές πράξεις. Πρώτον, την κατάργηση δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα και παραχώρηση προνομιακής πρόσβασης σε αμερικανικά αλιεύματα και επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα.

Και δεύτερον, την παράταση της μηδενικής δασμολόγησης στις αστακοκαραβίδες, μια χειρονομία που φαίνεται να κλείνει παλαιότερα εμπορικά μέτωπα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο αστακός και το εμπόριό του έχει μακρά ιστορία εμπορικών πολέμων και αντιποίνων ανάμεσα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο Καναδάς, η Αυστραλία αλλά και η Κίνα ως η ανερχόμενη δύναμη κατανάλωσης σε όλο τον κόσμο.

Η γενικότερη συμφωνία θεωρείται ασύμμετρη, καθώς οι Βρυξέλλες αναλαμβάνουν δεσμεύσεις όχι μόνο για κατάργηση δασμών, αλλά και για αυξημένες αγορές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων.

Αντίθετα, η Ουάσιγκτον διατηρεί υψηλούς δασμούς σε περίπου 70% των ευρωπαϊκών εξαγωγών, ενώ ορισμένα προϊόντα, όπως το αλουμίνιο και ο χαλκός, συνεχίζουν να επιβαρύνονται με φόρο 50%.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι περισσότεροι βιομηχανικοί δασμοί της Ε.Ε. είναι ήδη χαμηλοί, με μέσο όρο μόλις 1,35%, γεγονός που περιορίζει το εμπορικό όφελος για τις ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά, η μείωση του δασμού στα αυτοκίνητα αποτελεί σημαντική νίκη για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, που αποφεύγουν επιβάρυνση 30% σε σχεδόν όλες τις εξαγωγές τους.

Η πρόταση προβλέπει μηδενικούς δασμούς σε πατάτες, μειώσεις για ντομάτες και ποσοστώσεις με ευνοϊκούς όρους για χοιρινό, κακάο και πίτσα.

Ωστόσο, προϊόντα όπως βοδινό, πουλερικά, ρύζι και αιθανόλη εξαιρούνται πλήρως, προστατεύοντας τις «αμυντικές θέσεις» της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από τα 27 κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Παρά τις θετικές προοπτικές για την αυτοκινητοβιομηχανία, η συμφωνία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών εντάσεων, ειδικά καθώς ο Τραμπ προειδοποιεί με νέους δασμούς σε χώρες που επιβάλλουν ψηφιακούς φόρους.

Πηγή: newsauto.gr