Οι χειρότεροι οδηγοί έχουν γερμανικά αυτοκίνητα - Ποια είναι

Μία έρευνα που διεξήχθη σε χώρα της Ευρώπης δείχνει ότι οι οδηγοί μιας συγκεκριμένης μάρκας αυτοκινήτων έχουν περισσότερες πιθανότητες να μην χρησιμοποιούν τα φλας του αυτοκινήτου τους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ανά διαστήματα έχουν δημοσιοποιηθεί πολλές έρευνες που αποδίδουν σε οδηγούς συγκεκριμένων μαρκών κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα. Όσο και αν τέτοιου είδους συμπεράσματα μοιάζουν συχνά αυθαίρετα, το δείγμα των οδηγών που συμμετείχε στην παρακάτω έρευνα θεωρείται αντιπροσωπευτικό.

Η εν λόγω έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον ιστότοπο Discover Cars, είχε στόχο να καταγράψει τους οδηγούς που δεν χρησιμοποιούν τα φλας σε σημεία που η χρήση τους θεωρείται απαραίτητη, όπως κυκλικοί κόμβοι ή διασταυρώσεις.

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 1.493 οχήματα, σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες σε ευρωπαϊκή χώρα που δεν κατονομάζεται.

Αυτός ο γεωγραφικός περιορισμός μπορεί φυσικά να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, μιας και η συμπεριφορά των οδηγών μπορεί να διαφέρει ριζικά από χώρα σε χώρα. Όπως άλλωστε φανέρωσε πρόσφατη έρευνα, ο μέσος οδηγός στη Λετονία -παραδείγματος χάρη- θεωρείται χειρότερος από εκείνον της Τσεχίας.

Ωστόσο το δείγμα στη συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται αντιπροσωπευτικό, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι οδηγοί μοντέλων της BMW είναι οι πρώτοι υποψήφιοι να μην χρησιμοποιήσουν φλας όταν αλλάζουν πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, το 19,3% των οδηγών αυτοκινήτων της βαυαρικής φίρμας είναι το πιο πιθανό να παραλείψουν την εν λόγω υποχρέωση, ενώ ακολουθούν οι οδηγοί των παρακάτω μαρκών:

Mercedes-Benz: 14,7%

14,7% Renault: 14,5%

14,5% Audi: 13,8%

13,8% Opel: 12,7%

12,7% VW: 9,3%

9,3% Volvo: 7,7%

7,7% Toyota: 7,6%

7,6% Honda: 6,9%

6,9% Peugeot: 6,7%

Ίσως το πιο αξιοσημείωτο «πόρισμα» είναι ότι οι μισές μάρκες στην εν λόγω δεκάδα είναι γερμανικές, ενώ συναντάμε επίσης δύο γαλλικές και δύο ιαπωνικές.

Πηγή: carandmotor.gr