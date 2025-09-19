Η άγνωστη κουβέντα – Τι είπαν Hakkinen και Schumacher στην ιστορική φωτογραφία [video]

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Είναι μια από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες στην ιστορία της Formula 1. Τι εξηγούσε όμως ο Mika Hakkinen στον Michael Schumacher έπειτα από το GP του Spa;

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ήταν να πάω αμέσως μετά τον αγώνα να του μιλήσω. Ήμουν πολύ νευριασμένος. Τον έπιασα και του είπα σε έντονο ύφος ότι δε γίνεται με 300 km/h να προσπαθείς να με πετάξεις εκτός πίστας στο γρασίδι! Είναι τρελό! Θα μπορούσα να είχα σκοτωθεί!

Με κοίταξε με απορία. Έγειρε το κεφάλι του σα να μην καταλάβαινε τι ακριβώς είχε συμβεί. Με ρώτησε μάλιστα, τι έκανε λάθος! Δε μου ζήτησε όμως συγνώμη. Αργότερα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν το μενταλιτέ του και το στυλ οδήγησης του. Ήθελε πάντα να είναι νικητής.

Προσπάθησα να του εξηγήσω, με τους παλμούς πλέον χαμηλά, ότι είναι απολύτως λογικό να αμυνθείς για να κρατήσεις τη θέση σου σε μια αργή στροφή. Είναι μέρος του παιχνιδιού όλο αυτό.

Αλλά στα 300+ km/h, δεν υπάρχει λάθος που να συγχωρείται. Σε αυτές τις ταχύτητες εάν ένα μονοθέσιο της F1 αναπηδήσει ή γλιστρήσει στο γρασίδι, είναι αδύνατο να το σώσει και ο ίδιος ο Θεός.

Σκέψου, του είπα, τι έκανες για να μην το επαναλάβεις στο μέλλον! Δώσαμε τα χέρια και φύγαμε κουβεντιάζοντας σαν δυο καλοί φίλοι…»

 

schumi

 

Τάδε έφη Mika Hakkinen, στον Michael Schumacher, σε ένα από τα πιο ανατρεπτικά προσπεράσματα στην ιστορία της F1, στο Grand Prix του Spa, το 2000.

Τότε, ο Γερμανός πιλότος είχε κλείσει τον Φινλανδό σε μια προσπάθεια του τελευταίου να τον προσπεράσει προκειμένου να βρεθεί στην πρώτη θέση. Στον αμέσως επόμενο γύρο και τελευταίο του αγώνα σε έναν ελιγμό που έκοψε την ανάσα των θεατών, ο Hakkinen προσπέρασε τον Schumacher λίγο πριν το πέσιμο της καρό σημαίας και κέρδισε το βέλγικο Grand Prix…

Δείτε στο παρακάτω video το προσπέρασμα του Hakkinen στο Schumacher, με το τρίτο μονοθέσιο, αυτό του Ricardo Zonta, να βρίσκεται στη μέση της μάχης των δυο γιγάντων.

 

gocar.gr

