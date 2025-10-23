Κάθε αυτοκίνητο έχει μια κρυφή κλειδαριά -Πού βρίσκεται, ποιος ο ρόλος της

Τα περισσότερα μοντέρνα αυτοκίνητα διαθέτουν keyless συστήματα, όμως δεν έχουν γυρίσει την πλάτη στο «παραδοσιακό» μεταλλικό κλειδί, απλώς το έχουν κρύψει καλά.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα μάς έχουν καλομάθει. Keyless entry, start button, τηλεχειριστήρια που αρκεί να βρίσκονται στην τσέπη για να ανοίξουν πόρτες και να πάρει μπροστά ο κινητήρας. Όλα δείχνουν πανεύκολα μέχρι τη στιγμή που η μπαταρία του κλειδιού αποφασίσει να «πεθάνει».

Τότε, ο οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα απλό αλλά εκνευριστικό πρόβλημα. Το αυτοκίνητο είναι εκεί, αλλά αυτός είναι έξω. Λύση όμως υπάρχει και είναι η πιο «παραδοσιακή» αλλά συχνά εντελώς άγνωστη στους περισσότερους οδηγούς.

Παρότι οι κλασικές κλειδαριές έχουν εξαφανιστεί από τη κοινή θέα για λόγους αισθητικής, ασφάλειας και αεροδυναμικού design, οι κατασκευαστές την κρύβουν πίσω από μια μικρή τάπα στον εξωτερικό χειρολαβή της πόρτας. Με την πρώτη επαφή νομίζεις ότι η χειρολαβή δεν διαθέτει καθόλου κλειδαριά, όμως με μια προσεκτική ματιά και λίγη γνώση αποκαλύπτεται.

Η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται με τη βοήθεια του εφεδρικού μεταλλικού κλειδιού που βρίσκεται μέσα στο τηλεχειριστήριο. Οι περισσότεροι οδηγοί δεν έχουν ιδέα ότι το keyless χειριστήριο “κρύβει” μέσα του ένα κανονικό κλειδί έκτακτης ανάγκης.

Απελευθερώνεται συνήθως με το πάτημα ενός μικρού κουμπιού στο πλάι ή με το άνοιγμα του περιβλήματος, και προορίζεται ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις: για όταν η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο αδειάσει και το αυτοκίνητο αρνείται να ξεκλειδώσει.

Αφού αφαιρεθεί το κλειδί, ο οδηγός εντοπίζει την μικρή τάπα στο χερούλι, την βγάζει προσεκτικά και αποκαλύπτει την παραδοσιακή κλειδαριά. Η διαδικασία διαφέρει ελαφρώς από μάρκα σε μάρκα, γι’ αυτό και το εγχειρίδιο χρήσης παραμένει ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος κι αξίζει να ρίξετε μια ματιά εκ των προτέρων, πριν υπάρξει ανάγκη.

Μάλιστα εδώ έρχεται ένα ακόμη μυστικό που αγνοούν αρκετοί οδηγοί. Ακόμα και με μπαταρία εντελώς άδεια, το keyless σύστημα μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αναγνωρίσει το κλειδί και να επιτρέψει την εκκίνηση. Αρκεί το τηλεχειριστήριο να τοποθετηθεί πολύ κοντά στο start button ή σε ένα συγκεκριμένο σημείο που ορίζει ο κατασκευαστής, συνήθως κοντά στην κολόνα του τιμονιού ή στο κεντρικό tunnel. Τα συστήματα αυτά διαθέτουν εφεδρικό πηνίο χαμηλής ενέργειας, που μπορεί να “δει” το κλειδί από πολύ μικρή απόσταση, ακόμη και με άδεια μπαταρία.

Αν τώρα χρειαστεί να αλλάξετε την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο, η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Αφαιρείτε τον εφεδρικό κλειδί, ανοίγετε προσεκτικά το κέλυφος προσέχοντας τις βίδες ή τα κλιπ, τοποθετείτε τη νέα μπαταρία στη σωστή φορά και κλείνετε ξανά. Σε ορισμένα μοντέλα, ο προγραμματισμός γίνεται αυτόματα, ενώ σε άλλα ίσως απαιτηθεί επίσκεψη σε τεχνικό ή επαναπρογραμματισμό μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που αναφέρει το εγχειρίδιο.

Μια απλή γνώση που μπορεί να σας γλιτώσει από περιττά νεύρα, χρόνο και χρήματα. Ρίξτε μια ματιά στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας, μάθετε πού βρίσκεται η κρυφή κλειδαριά και πώς αφαιρείται το εφεδρικό κλειδί. Τα λίγα λεπτά που θα αφιερώσετε σήμερα, ίσως σας γλιτώσουν από μία ώρα ταλαιπωρίας αύριο.

carandmotor.gr