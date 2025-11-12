Jeep Avenger 4xe The North Face Edition - Όταν η περιπέτεια συναντά την τεχνολογία

Όταν δύο θρυλικά Brands συνεργαστούν, τότε το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό! Αυτό έγινε και στην περίπτωση της συνεργασίας της Jeep με την North Face. Αποτέλεσμα, μια ειδική έκδοση που αποτυπώνει την ουσία της εξερεύνησης και της τεχνολογικής πρωτοπορίας. Το Jeep Avenger 4xe The North Face Edition.

Δεν πρόκειται απλώς για μια αισθητική παραλλαγή, αλλά για μια πρόταση που εκφράζει μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Η συνεργασία των δύο εταιρειών ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με στόχο να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα ξεπερνούσε τα όρια του αυτοκινήτου. Η συλλεκτική αυτή έκδοση θα παραχθεί σε μόλις 4.806 μονάδες, αριθμός που αντιστοιχεί στο μέγιστο υψόμετρο του βουνού Mont Blanc στις Άλπεις, το οποίο συμβολίζει την αναζήτηση της κορυφής. Εκεί όπου συναντιούνται η αντοχή και η απόλυτη τεχνολογία. Δύο από τα 4.806 μοντέλα αναμένονται και στους εκθεσιακούς χώρους της CiC Automasters.



Η αισθητική του Avenger 4xe The North Face Edition συνδυάζει τη στιβαρότητα της Jeep με τη λειτουργική κομψότητα της μάρκας The North Face. Η διχρωμία Snow White, Volcan Black και Storm Grey, τα ειδικά γραφικά που παραπέμπουν στις ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc και οι μαύρες ζάντες 17 ιντσών με χρυσές λεπτομέρειες προσδίδουν στο αμάξωμα έναν έντονα περιπετειώδη χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό, οι λεπτομέρειες θυμίζουν περισσότερο εξοπλισμό ορειβασίας παρά αυτοκίνητο. Τα καθίσματα είναι επενδυμένα με ανθεκτικά υλικά της The North Face, ενώ οι ισοϋψείς γραμμές επανεμφανίζονται στο ταμπλό μαζί με τον μοναδικό αριθμό παραγωγής κάθε οχήματος. Πρακτικές λύσεις, όπως οι ελαστικοί ιμάντες στην πλάτη των καθισμάτων, αναδεικνύουν τη φιλοσοφία ενός SUV που έχει φτιαχτεί για να «ζει» τη φύση. Παράλληλα, η Jeep προσφέρει μαζί ένα σετ περιπέτειας όπως σκηνή, αδιάβροχο σάκο και πολλά άλλα, όλα με το λογότυπο της The North Face. Μια λεπτομέρεια που μετατρέπει το αυτοκίνητο σε έτοιμο πακέτο απόδρασης και περιπέτειας.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ο 1.2 λίτρων turbo βενζινοκινητήρας απόδοσης 136 ίππων, ενώ δύο ηλεκτροκινητήρες των 21 kW (ένας εμπρός και ένας πίσω) προσφέρουν συνεχή τετρακίνηση χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση, βελτιωμένη κατανάλωση και ικανότητες που τιμούν το όνομα Jeep.

Η ανεξάρτητη ανάρτηση Multilink στον πίσω άξονα, η απόσταση από το έδαφος των 210 mm και οι γωνίες 22°, 21° και 35° εξασφαλίζουν πολύ καλή εκτός δρόμου συμπεριφορά. Με το Selec-Terrain System, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε Auto, Snow, Sand & Mud ή Sport, προσαρμόζοντας το αυτοκίνητο σε κάθε διαδρομή.

Πρόκειται για την κορυφαία έκδοση στη γκάμα του Avenger που ήδη περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές και ηλεκτρικές. Πρόκειται για την πιο προηγμένη και εκφραστική εκδοχή του compact SUV της Jeep, που συνδυάζει τεχνολογία, στιλ και αυθεντικό πνεύμα περιπέτειας.

Δείτε το στην Κύπρο στους εκθεσιακούς χώρους της CiC Automasters.