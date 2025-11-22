Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθεία της Αθήνας - Πού βρίσκεται, πόσα χιλιόμετρα είναι

Με την κυκλοφοριακή συμφόρηση πολλών από τις κεντρικές αρτηρίες της να αποτελεί καθημερινό φαινόμενο που δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μία ευθεία περίπου 4 χιλιομέτρων στην Αθήνα, που επιτρέπει κατά τόπους την κίνηση με έως και 90 χλμ./ώρα, αποτελεί όαση για πολλούς οδηγούς.

Ποια είναι, όμως, η μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα; Τον τίτλο κατέχει η Λεωφ. Ανδρέα Συγγρούη οποία είναι παράλληλα και ο μοναδικός δρόμος στην Ελλάδα που σε κάποια σημεία του έχει έως και πέντε λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα.

Με μήκος 4,4 χλμ. ξεκινά από τη συμβολή με την οδό Αθανάσιου Διάκου (ρεύμα προς Καλλιρρόης), η οποία δίνεται και ως η επίσημη αφετηρία της και φτάνει έως και την αρχή του κόμβου προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η απόλυτη ευθεία της Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα έχει ελαφρώς μικρότερο μήκος στα 4,35 χλμ.

Η Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού είναι ο δρόμος που συνδέει το κέντρο της Αθήνας με το Φάληρο και την Καλλιθέα στην περιοχή Τζιτζιφιές. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1898, πριν από 126 χρόνια και ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδοτήθηκε από την περιουσία του Ανδρέα Συγγρού και γι' αυτό άλλωστε φέρει το όνομά του. Ο δρόμος ολοκληρώθηκε περίπου τέσσερις 10ετίες αργότερα.

Η λεωφόρος κατασκευάστηκε σχεδόν ακριβώς στην ίδια ευθεία όπου υπήρχε στην αρχαιότητα δρόμος με μεγάλο πλάτος και κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος, ο οποίος κάλυπτε τις ανάγκες μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών, από και προς το λιμάνι του Φαλήρου.

Η μετατροπή της Συγγρού σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ξεκίνησε τη 10ετία του 1980 και για τις ανάγκες του έργου κατασκευάστηκαν συνολικά επτά κόμβοι και 10 υπόγειες διαβάσεις πεζών.

Αποτελώντας μέρος της Εθνικής Οδού 91 που είναι και η μεγαλύτερη εθνική οδός της Αττικής, η Λεωφόρος Συγγρού χαρακτηρίζεται ως δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με μέγιστο όριο ταχύτητας τα 90 χλμ./ώρα και αυτό σημαίνει ότι ως οδός είναι μια βαθμίδα κάτω από τον αυτοκινητόδρομο.

Λόγω του πλάτους αλλά και του μήκους της η Συγγρού συμβάλλει αποφασιστικά στη διευκόλυνση των οδηγών που μετακινούνται από και προς το κέντρο της πρωτεύουσας. Ωστόσο η διαμόρφωσή της, που επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων κίνησης, έχει αποτελέσει πολλές φορές την αιτία για πρόκληση ακόμη και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων λόγω απροσεξίας ή συνειδητής παραβίασης του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας.

Πηγή: carandmotor