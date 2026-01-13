Toyota GR Yaris Morizo RR: γεννημένο  μέσα από τον κόσμο των αγώνων

Η TOYOTA GAZOO Racing παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Tokyo μία από τις πιο ιδιαίτερες εκδόσεις μοντέλου που έχει δημιουργήσει ποτέ. Πρόκειται για το GR Yaris MORIZO RR. Ένα περιορισμένης παραγωγής μοντέλο, γεννημένο απευθείας μέσα από τον κόσμο των αγώνων και ειδικά από την εμπειρία της Toyota στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring το 2025. Εκεί που αγωνίστηκε ο ίδιος ο Akio Toyoda που, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται πίσω από το ψευδώνυμο Morizo.

Η συγκεκριμένη έκδοση δεν είναι απλώς μια αισθητική παραλλαγή. Είναι ένα αυτοκίνητο που εξελίχθηκε κυριολεκτικά στον πιο απαιτητικό αγώνα αντοχής της Ευρώπης. Ο Akio Toyoda οδήγησε την αγωνιστική GR Yaris #109, εξοπλισμένη με το νέο GAZOO Racing Direct Automatic Transmission (DAT) και, παρά τη σκληρότητα της πίστας του Nürburgring, κατάφερε να ολοκληρώσει περισσότερους γύρους από όσους είχε αρχικά προγραμματίσει. Μετά τον τερματισμό, απέδωσε την επιτυχία τόσο στο ίδιο το αυτοκίνητο όσο και στο νέο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, το οποίο του επέτρεψε να διατηρεί υψηλό ρυθμό χωρίς κόπωση. Αυτή ακριβώς η εμπειρία αποτέλεσε το θεμέλιο για τη δημιουργία της MORIZO RR, με το όνομα να προέρχεται τόσο από τον ίδιο τον «Morizo» όσο και από τη Rookie Racing, την ομάδα που συνεργάστηκε στενά με την TOYOTA GAZOO Racing στον αγώνα. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός GR Yaris που να προσφέρει μια βαθύτερη «ένωση» οδηγού και αυτοκινήτου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την απόλαυση πίσω από το τιμόνι.

Η ανάρτηση της MORIZO RR έχει εξελιχθεί απευθείας με βάση τα δεδομένα του Nürburgring. Χάρη και στην αυξημένη κάθετη δύναμη που παράγει η αποκλειστική πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα, οι αποσβέσεις έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε τα ελαστικά να διατηρούν συνεχή επαφή με το οδόστρωμα ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες. Το αποτέλεσμα είναι ένας σπάνιος συνδυασμός άνεσης στην καθημερινή οδήγηση και έντονα σπορ χαρακτήρα όταν ο ρυθμός ανεβαίνει. Μοναδικό στοιχείο της MORIZO RR είναι και το νέο 4WD mode “MORIZO”, το οποίο αντικαθιστά το Gravel mode του βασικού GR Yaris. Σε αυτή τη ρύθμιση, η κατανομή ροπής εμπρός-πίσω ορίζεται στο απόλυτα συμμετρικό 50:50, προσφέροντας προβλέψιμη συμπεριφορά, σταθερότητα και κορυφαία πρόσφυση σε γρήγορη και απαιτητική οδήγηση.

Οπτικά, η MORIZO RR ξεχωρίζει άμεσα. Το αποκλειστικό χρώμα Gravel Khaki, αγαπημένο του Akio Toyoda, συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα με μια διακριτική κομψότητα. Η μάσκα σε Piano Black, οι ζάντες σε Matte Bronze και το καπό από ανθρακονήματα συμπληρώνουν ένα ιδιαίτερα δυναμικό σύνολο. Οι δαγκάνες φρένων και οι ραφές στο εσωτερικό είναι βαμμένες στο χαρακτηριστικό κίτρινο του Morizo, προσθέτοντας μια αγωνιστική πινελιά. Στο εσωτερικό, το τιμόνι με επένδυση suede έχει μικρότερη διάμετρο, νέους διακόπτες και paddles σχεδιασμένα με βάση την εμπειρία από το αγωνιστικό GR Yaris Rally2, προσφέροντας καλύτερη εργονομία σε σπορ ρυθμούς.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 100 αυτοκίνητα για την Ευρώπη και 100 για την Ιαπωνία, με λανσάρισμα την άνοιξη του 2026. Κάθε αυτοκίνητο φέρει επίσης ειδική αριθμημένη πλακέτα “MORIZO RR”, υπογραμμίζοντας τον συλλεκτικό του χαρακτήρα.