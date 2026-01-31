Πώς ο Έλον Μασκ «έκαψε» την Tesla στην Ευρώπη

Η ενασχόληση του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Έλον Μασκ στην αμερικάνικη, και όχι μόνο, πολιτική φαίνεται πως υπήρξε κοστοβόρα για τη μετοχή της εταιρείας του, Tesla, στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως προκύπτει σχετικά από έρευνα του Politico.

Η στροφή του Έλον Μασκ στην πολιτική, στις αρχές της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι είχε βαρύ τίμημα για την Tesla στην Ευρώπη. Από κυρίαρχη δύναμη στα ηλεκτρικά οχήματα για πάνω από μία δεκαετία, η εταιρεία είδε τις πωλήσεις της να καταρρέουν το 2025, εν μέσω πολιτικών κατακραυγών, αυξημένου ανταγωνισμού και μιας γηρασμένης γκάμας μοντέλων, περιγράφει μεταξύ άλλων το Politico.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά: στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, η Tesla ανακοίνωσε ότι τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 1,28 δισ. δολάρια - πτώση 61% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σε όλη την Ευρώπη, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πωλήσεις έπεσαν κατά 26%, στις 238.656 μονάδες, σύμφωνα με την ACEA.

Elon Musk turned from business to politics in the early months of Donald Trump's presidency and also backed European far-right parties; now the blowback is killing his car business on the continent.https://t.co/Hxq8v1P7X8 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 31, 2026

Η μετοχή της Tesla ανά χώρα

Σε επίπεδο χωρών, η εικόνα είναι ακόμη πιο σκληρή, αναφέρει ακόμη το Politico παραθέτοντας τα αντίστοιχα παραδείγματα. Στη Γερμανία, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 48%, την ώρα που συνολικά οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 50%. Στην Ολλανδία, η πτώση έφτασε το 44%. Η καθοδική πορεία στην Ευρώπη οδήγησε και σε συνολική μείωση εσόδων για την εταιρεία κατά 3% το 2025 - η πρώτη τέτοια πτώση στην ιστορία της Tesla.

Κι όμως, πριν από λίγα χρόνια, η ανάπτυξη ήταν τόσο ισχυρή που ο Μασκ επένδυσε 5 δισ. ευρώ για την κατασκευή «τιτανοεργοστασίου» έξω από το Βερολίνο. Το εργοστάσιο άνοιξε μεν το 2022, ωστόσο το 2026 υπάρχουν φήμες για περικοπές προσωπικού.

Η αποξένωση πολλών Ευρωπαίων καταναλωτών ξεκίνησε όταν ο Μασκ έγινε βασικός σύμβουλος του Τραμπ, αναλαμβάνοντας ρόλο σε ένα άτυπο σχήμα περικοπών δαπανών στο αμερικανικό δημόσιο. Παρότι αργότερα αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ότι επιστρέφει στις επιχειρήσεις του, η ζημιά είχε ήδη γίνει, και ειδικά στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, οι ανταγωνιστές κέρδιζαν έδαφος. Η Volkswagen αύξησε τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων κατά 66% το 2025, ενώ η κινεζική BYD εκτοξεύθηκε με άνοδο 268%, φτάνοντας τις 187.657 πωλήσεις, μόλις 50.000 λιγότερες από την Tesla.

Η ακροδεξιά στροφή

Η ευρωπαϊκή αντίδραση κορυφώθηκε όταν ο Μασκ μίλησε σε συγκέντρωση του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία», λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να «ξεπεράσει» το ιστορικό της βάρος. Ο υπουργός Μεταφορών της Πολωνίας κάλεσε σε μποϊκοτάζ της Tesla, ενώ στη Γαλλία ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της εταιρείας προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι βανδαλισμοί στα οχήματά τους και η ταύτιση με το brand παραβιάζουν το δικαίωμα «ήσυχης χρήσης» που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας.

Για τον Μαρκ Σχρέουρς, που είχε στήσει στην Ολλανδία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, αποκλειστικά με Tesla, η κατάρρευση ήταν προσωπική: το 2025 αναγκάστηκε να κλείσει.

Η πολιτική δεν ήταν ο μόνος λόγος. Η Tesla δεν έχει παρουσιάσει νέο βασικό μοντέλο από το 2019, όταν κυκλοφόρησε το Model Y. Έκτοτε περιορίστηκε σε ανανεώσεις των Model 3 και Y και στο πολυσυζητημένο - και, φαινομενικά, αποτυχημένο Cybertruck. Οι υποσχέσεις για φθηνό μοντέλο και πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Με πληροφορίες από POLITICO