Διαδηλωτές κατά του τουρισμού υπόσχονται να «παραλύσουν» τη Μαγιόρκα - Κλιμακώνεται η οργή για τον υπερτουρισμό στην Ισπανία

Η Μαγιόρκα ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις κατά του μαζικού τουρισμού των τελευταίων ετών, καθώς ακτιβιστές έχουν δεσμευτεί να πραγματοποιήσουν «ιστορική» διαδήλωση στην πρωτεύουσα του νησιού.

Η νέα κινητοποίηση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια μικρής διαμαρτυρίας έξω από τον καθεδρικό ναό της πόλης και έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα της 26ης Ιουλίου. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν χιλιάδες πολίτες στους δρόμους της πρωτεύουσας, της Πάλμα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις συνέπειες που, όπως υποστηρίζουν, προκαλεί ο ανεξέλεγκτος τουρισμός στην καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Η κινητοποίηση οργανώνεται από την ομάδα «Menys Turisme Mes Vida» («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αντιτουριστικού κινήματος στις Βαλεαρίδες Νήσους. Η ίδια οργάνωση είχε πρωταγωνιστήσει και σε περσινές δράσεις, μεταξύ των οποίων και το σταμάτημα ενός τουριστικού λεωφορείου λίγο πριν από τη μεγάλη διαδήλωση του Ιουνίου του 2024.

Τότε, χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατακλύσει τους δρόμους της Πάλμα. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με ένταση, όταν περίπου 100 διαδηλωτές παρέμειναν στο κέντρο της πόλης χτυπώντας τύμπανα και η αστυνομία αναγκάστηκε να επέμβει για να τους απομακρύνει.

«Η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα όριά της»

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι το νησί δεν μπορεί πλέον να αντέξει μεγαλύτερη τουριστική πίεση. Ανακοινώνοντας τη νέα διαδήλωση, η οργάνωση προειδοποίησε ότι «η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα όριά της».

Ο εκπρόσωπος της ομάδας, David Comas, δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε περισσότερους τουρίστες», περιγράφοντας τη Μαγιόρκα ως ένα «θεματικό πάρκο» που εξυπηρετεί κυρίως τους επισκέπτες.

Όπως ανέφερε, οι νέοι κάτοικοι του νησιού δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν προσιτή στέγη και να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία, καθώς η εκρηκτική ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της τουριστικής δραστηριότητας έχει εκτοξεύσει το κόστος ζωής.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους διοργανωτές, η ημερομηνία της 26ης Ιουλίου επιλέχθηκε σκόπιμα ώστε να προηγηθούν μικρότερες δράσεις και συγκεντρώσεις που θα κορυφωθούν με τη μεγάλη πορεία στην Πάλμα, μεταδίδει η Daily Mail.

Διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία

Η αντίδραση απέναντι στον υπερτουρισμό δεν περιορίζεται στη Μαγιόρκα. Οι Βαλεαρίδες και οι Καναρίες Νήσοι έχουν εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια στα βασικά κέντρα του αντιτουριστικού κινήματος στην Ισπανία, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη, τη Μάλαγα και άλλες μεγάλες πόλεις.

Η πρώτη αντιτουριστική διαδήλωση των Βαλεαρίδων για το 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Μενόρκα, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για Βρετανούς τουρίστες.

Οι διαμαρτυρίες έχουν συχνά λάβει έντονο χαρακτήρα. Τον Μάιο του 2024, στην Πάλμα, τουρίστες που απολάμβαναν το δείπνο τους σε κεντρική πλατεία βρέθηκαν στο στόχαστρο αποδοκιμασιών και χλευασμών από διαδηλωτές. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και οι διοργανωτές αναγκάστηκαν αργότερα να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη.

Στην ίδια κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 15.000 άτομα, ενώ μία ημέρα νωρίτερα περίπου 1.000 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δημαρχείο της Ίμπιζα εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού.

Νεροπίστολα, πανό και αποκλεισμοί παραλιών

Σε αρκετές περιπτώσεις οι ακτιβιστές έχουν καταφύγει σε ιδιαίτερα συμβολικές ενέργειες.

Τον Απρίλιο του 2024, κάτοικοι της Βαρκελώνης εκτόξευσαν νερό με νεροπίστολα προς ένα τουριστικό λεωφορείο κοντά στη Σαγράδα Φαμίλια, σε μια εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Στη Μαγιόρκα, διαδηλωτές εισέβαλαν σε δημοφιλή παραλία όπου συγκεντρώνονται παραθεριστές, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Τουρίστες, γυρίστε σπίτι» και «Ας καταλάβουμε τις παραλίες μας».

Στις Καναρίες Νήσους, ακτιβιστές προχώρησαν ακόμη περισσότερο, κολλώντας με ισχυρή κόλλα κουτιά κλειδιών που χρησιμοποιούνται σε καταλύματα τύπου Airbnb, ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν ψεύτικη αστυνομική ταινία για να αποκλείσουν μονοπάτια που οδηγούν σε παραλίες, προσπαθώντας να αποτρέψουν την πρόσβαση των επισκεπτών.

Τα συνθήματα που κυριαρχούν στις διαδηλώσεις αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. «Οι Καναρίες έχουν ένα όριο», «Σταματήστε τον υπερβολικό τουρισμό, αυτό είναι το σπίτι μας» και «Η δυστυχία μου είναι ο παράδεισός σας» είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά μηνύματα που έχουν εμφανιστεί σε πανό και πλακάτ.

Ρεκόρ αφίξεων και αυξανόμενη ένταση

Οι κινητοποιήσεις εντείνονται καθώς η Ισπανία συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις στον τουρισμό. Το 2024 η χώρα υποδέχθηκε αριθμό-ρεκόρ 94 εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2025 είχαν ήδη φτάσει στη χώρα 66,8 εκατομμύρια τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Ο Ισπανός υπουργός Τουρισμού Τζόρντι Χερέου είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει εάν η χώρα θα ξεπεράσει το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων τουριστών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη ανησυχητική, καθώς τα έσοδα από τον τουρισμό εξακολουθούν να αυξάνονται.

Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η GOB υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί ο μαζικός τουρισμός, προειδοποιώντας για νέα ρεκόρ αφίξεων και φέτος.

Την ίδια στιγμή, φορείς του τουρισμού εκφράζουν ανησυχία ότι οι εικόνες των διαδηλώσεων προκαλούν ζημιά στη διεθνή εικόνα της Ισπανίας. Εκπρόσωποι της ταξιδιωτικής βιομηχανίας αναφέρουν ότι ορισμένοι επισκέπτες αποφεύγουν πλέον συγκεκριμένους προορισμούς φοβούμενοι εχθρικές αντιδράσεις.

Μάλιστα, ο Αμερικανός ταξιδιωτικός παράγοντας Μαρκ Μίντερ δήλωσε, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι οι εικόνες με τουρίστες να δέχονται επιθέσεις με νεροπίστολα αποθάρρυναν αρκετούς Αμερικανούς από το να επισκεφθούν τη Βαρκελώνη, ενώ η βρετανική ταξιδιωτική ένωση ABTA εξέδωσε ειδικές οδηγίες προς τα μέλη της για το πώς να καθησυχάζουν τους πελάτες που ανησυχούν για ταξίδια στην Ισπανία.

Πηγή: iefimerida.gr