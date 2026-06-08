Μουντιάλ 2026: Η αφόρητη ζέστη φέρνει έκτακτα μέτρα και αλλάζει τα δεδομένα για τους αναπληρωματικούς

Οι ακραίες θερμοκρασίες αναγκάζουν FIFA και ομάδες να εξετάζουν πρωτόγνωρες λύσεις ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, όμως ένας αντίπαλος που δεν βρίσκεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό. Η ακραία ζέστη που προβλέπεται σε αρκετές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού έχει σημάνει συναγερμό σε επιστήμονες, γιατρούς και διοργανωτές.

Σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν παρουσιαστεί τους τελευταίους μήνες, σημαντικό ποσοστό των αγώνων ενδέχεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας για τους αθλητές. Η ανησυχία δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τις εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλων που θα βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα και στους γύρω χώρους.

Στο τραπέζι λύσεις που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν αδιανόητες

Η ανάγκη προστασίας των ποδοσφαιριστών έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για μέτρα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν υπερβολικά. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει οι αναπληρωματικοί να παραμένουν σε κλιματιζόμενους χώρους και όχι στον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων, ώστε να αποφεύγεται η πολύωρη έκθεσή τους στις υψηλές θερμοκρασίες. Σε περίπτωση αλλαγής, θα ειδοποιούνται από μέλη του τεχνικού επιτελείου για να ξεκινήσουν προθέρμανση.

Παράλληλα, η FIFA έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδια που περιλαμβάνουν επιπλέον διαλείμματα ενυδάτωσης, χώρους ψύξης για παίκτες και φιλάθλους, καθώς και αυξημένη ιατρική υποστήριξη ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κάθε αγώνα.

Ρομπότ στην υπηρεσία της διοργάνωσης

Οι τεχνολογικές καινοτομίες αναμένεται επίσης να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο τουρνουά. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι τετράποδα ρομπότ της Boston Dynamics θα χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες πόλεις για περιπολίες και υποστήριξη των μέτρων ασφαλείας, προσφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από κρίσιμες περιοχές γύρω από τα γήπεδα.

Το Μουντιάλ του 2026 φιλοδοξεί να γράψει ιστορία ως το μεγαλύτερο όλων των εποχών με 48 εθνικές ομάδες. Ωστόσο, πριν ακόμη κυλήσει η πρώτη μπάλα, η μάχη με τις ακραίες καιρικές συνθήκες φαίνεται πως εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η FIFA.

Πηγή: iefimerida.gr