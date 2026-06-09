Η Μαντόνα σοκάρει με προσομοίωση σεξουαλικής πράξης σε τουαλέτα σε νέο, εξωφρενικό βίντεο-κλιπ με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μος

Η Μαντόνα συνεχίζει να ξεπερνά τα όρια με το νέο της άλμπουμ, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας ένα από τα πιο τολμηρά μουσικά βίντεο των τελευταίων ετών, στο οποίο συμμετέχει και η Κέιτ Μος.

Η διάσημη ποπ σταρ άφησε να εννοηθεί σε πρόσφατη πρεμιέρα της μικρού μήκους ταινίας στη Νέα Υόρκη ότι το συγκεκριμένο έργο θα αντικαταστήσει τα παραδοσιακά μουσικά βίντεο σε αυτή τη νέα φάση της καριέρας της, δηλώνοντας ότι η ιδέα ενός συμβατικού μουσικού βίντεο της φαινόταν πλέον «φθηνή».

Η ταινία ανοίγει με το νέο τραγούδι «Good For The Soul», το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει την πιο αμφιλεγόμενη σκηνή της παραγωγής, εξαιτίας της ασυνήθιστης πόζας που υιοθετούν οι χορευτές.

Συγκεκριμένα, η Μαντόνα κινείται μέσα σε ένα ομιχλώδες, βαλτώδες νυχτερινό τοπίο, ενώ γύρω της χορευτές με ελάχιστα ρούχα παίρνουν προκλητικές στάσεις με ανοιχτά τα πόδια. Παράλληλα, πράσινες ακτίνες λέιζερ προβάλλονται ως οπτικό εφέ από την περιοχή της λεκάνης τους, δημιουργώντας μια σουρεαλιστική και προκλητική εικόνα που ενισχύει τον έντονα καλλιτεχνικό και συμβολικό χαρακτήρα της σκηνής.

H προκλητική σκηνή που αναμένεται να συζητηθεί

Σε μια από τις πιο προκλητικές σκηνές του 10λεπτου οπτικοακουστικού έργου «Confessions II», η 67χρονη τραγουδίστρια παρασύρει έναν νεαρό άνδρα σε ένα απομονωμένο χώρο μέσα στις τουαλέτες ενός νυχτερινού κλαμπ, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι.

Η «βασίλισσα της ποπ» αρχικά γονατίζει, ενώ ένα άλλο πρόσωπο παρακολουθεί από πάνω με έκφραση έκπληξης. Στη συνέχεια, ο άνδρας την αγκαλιάζει και την ανασηκώνει, σε μια σκηνή με έντονα αισθησιακό χαρακτήρα. Δεν είναι σαφές αν το ζευγάρι εκτελεί απλώς μια τολμηρή χορογραφία ή αν η σκηνή υπονοεί κάτι περισσότερο.

H Μαντόνα με την Κέιτ Μος

Το εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, υψηλού προϋπολογισμού, λειτουργεί ως μια μικρού μήκους κινηματογραφική παραγωγή για την προώθηση του επερχόμενου άλμπουμ Confessions II.

Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης αρκετοί διάσημοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων οι Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Odessa A’zion, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Κέιτ Μος και Τζούλια Γκάρνερ, η οποία πρόκειται να ενσαρκώσει τη Μαντόνα σε επερχόμενη βιογραφική ταινία. Το βίντεο περιλαμβάνει τα πρώτα έξι τραγούδια του Confessions II.

Ξετρελάθηκαν οι θαυμαστές της Μαντόνα: «Να γιατί παραμένει η τελευταία ποπ σταρ»

«Σε μια εποχή που κυριαρχείται από τραγούδια διάρκειας δύο λεπτών και βίντεο κινητού τηλεφώνου των 15 δευτερολέπτων, η Μαντόνα μόλις μας χάρισε μια δεκάλεπτη κινηματογραφική μουσική εμπειρία γεμάτη καλλιτεχνική δημιουργία και αφήγηση», σχολίασε με ενθουσιασμό ένας θαυμαστής.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Σε μια εποχή όπου η οπτική παρουσίαση της μουσικής έχει χάσει τη σημασία της, η Μαντόνα εμφανίζεται με μια ολόκληρη ταινία για έξι τραγούδια. Αυτό ήταν κάποτε η κουλτούρα των μουσικών βίντεο και μας θυμίζει γιατί παραμένει η τελευταία αληθινή ποπ σταρ».

Το ακροβατικό πάνω από την Times Square

Το νέο αυτό έργο έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια εμφάνισή της στο Gay Pride της Νέας Υόρκης, η οποία προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της παράστασης, η Μαντόνα πραγματοποίησε ένα επικίνδυνο ακροβατικό πάνω σε σκηνή που βρισκόταν αρκετά μέτρα πάνω από το κοινό. Παρότι υπήρχε διαφανές προστατευτικό κιγκλίδωμα στην άκρη της σκηνής, η τραγουδίστρια προκάλεσε την έκπληξη των θεατών περνώντας το ένα πόδι πάνω από το προστατευτικό εμπόδιο.

Πηγή: iefimerida.gr