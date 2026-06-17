Το απόλυτο κόλπο: Πώς να πλένετε τις πετσέτες με ξίδι για να τις κάνετε να μοιάζουν σαν καινούργιες

Οι πετσέτες που έχουν γίνει σκληρές, μυρίζουν μούχλα ή δεν προσφέρουν πλέον την αίσθηση φρεσκάδας που είχαν όταν ήταν καινούργιες, δεν χρειάζεται απαραίτητα να αντικατασταθούν.

Ένα απλό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα μπορεί να δώσει λύση: το λευκό ξίδι.

Παρότι η χρήση του στο πλυντήριο ρούχων μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, ειδικοί επισημαίνουν ότι αποτελεί έναν αποτελεσματικό και φυσικό τρόπο για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων απορρυπαντικών, των αλάτων από το σκληρό νερό και των βακτηρίων που προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

Σύμφωνα με ειδικούς στον καθαρισμό υφασμάτων, η φυσική οξύτητα του λευκού ξιδιού συμβάλλει στη διάσπαση των καταλοίπων που αφήνουν τα μαλακτικά και τα απορρυπαντικά, τα οποία συχνά κάνουν τις πετσέτες τραχιές και λιγότερο απορροφητικές. Παράλληλα, μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση της μούχλας και των βακτηρίων που ευθύνονται για τη χαρακτηριστική «κλεισούρα», επαναφέροντας τη φρεσκάδα τους.

Πώς να πλύνετε τις πετσέτες με ξίδι

Βήμα 1: Τοποθετήστε τις πετσέτες στο πλυντήριο

Αποφύγετε να γεμίσετε υπερβολικά τον κάδο, ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για σωστό πλύσιμο και ξέβγαλμα.

Βήμα 2: Προσθέστε το ξίδι

Ρίξτε ¼ έως ½ φλιτζάνι λευκό ξίδι στη θήκη του μαλακτικού. Αν το πλυντήριό σας δεν διαθέτει ξεχωριστή θήκη, προσθέστε το ξίδι απευθείας στον κάδο κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος.

Βήμα 3: Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα

Βάλτε τις πετσέτες να πλυθούν σε ζεστό ή πολύ ζεστό νερό, χωρίς να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό ή μαλακτικό. Το ξίδι θα λειτουργήσει από μόνο του ως φυσικό μαλακτικό και αποσμητικό.

Βήμα 4: Προαιρετικό δεύτερο πλύσιμο

Εάν οι πετσέτες έχουν έντονη μυρωδιά ή είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένες, μπορείτε να κάνετε έναν δεύτερο κύκλο πλύσης προσθέτοντας μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα, χωρίς ξίδι αυτή τη φορά. Η σόδα βοηθά στην περαιτέρω εξουδετέρωση των οσμών και ενισχύει την απαλότητα.

Βήμα 5: Σωστό στέγνωμα

Στεγνώστε τις πετσέτες στο στεγνωτήριο σε χαμηλή ή μέτρια θερμοκρασία ή απλώστε τις αμέσως μετά το τέλος της πλύσης. Όταν παραμένουν υγρές μέσα στο πλυντήριο ευνοείται η ανάπτυξη μούχλας.

Οι ειδικοί συνιστούν τη μέθοδο αυτή όταν οι πετσέτες αρχίζουν να χάνουν την απαλότητά τους ή εμφανίζουν δυσάρεστη οσμή. Δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται σε κάθε πλύση.

Χρήσιμες συμβουλές για πιο αφράτες πετσέτες

Φυλάσσετε τις πετσέτες σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Μην αφήνετε τις βρεγμένες πετσέτες μέσα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο για πολλές ώρες.

Αποφεύγετε την υπερφόρτωση του πλυντηρίου, καθώς δυσκολεύει το σωστό καθάρισμα και ξέβγαλμα.

Μπορείτε να προσθέσετε στο στεγνωτήριο ειδικές μπάλες από μαλλί, οι οποίες βοηθούν τις πετσέτες να διατηρούν τον όγκο και την απαλότητά τους.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί ξίδι και απορρυπαντικό;

Οι ειδικοί συστήνουν να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά, καθώς το ξίδι είναι όξινο, ενώ πολλά απορρυπαντικά έχουν αλκαλική σύσταση.

Θα αφήσει το ξίδι μυρωδιά στις πετσέτες;

Το λευκό αποσταγμένο ξίδι συνήθως δεν αφήνει οσμή μετά το ξέβγαλμα. Αν παραμείνει μια ελαφριά μυρωδιά, ένας επιπλέον κύκλος πλύσης με μικρή ποσότητα απορρυπαντικού ή μαγειρική σόδα μπορεί να την εξαλείψει.

Είναι ασφαλές για όλες τις πετσέτες;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ξίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο.

Ποιο είδος ξιδιού είναι κατάλληλο;

Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά λευκό ξίδι. Άλλα είδη, όπως το μηλόξιδο ή το ξίδι καθαρισμού υψηλής οξύτητας, δεν ενδείκνυνται για χρήση στο πλυντήριο.

Πηγή: iefimerida.gr