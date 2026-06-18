Επίθεση σε Ρωσοκύπριο YouTuber κατά τη διάρκεια livestream στο Δουβλίνο – Καταγράφηκε ζωντανά (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό επίθεσης σε βάρος του Ρωσοκύπριου δημιουργού περιεχομένου Vlad Ncl, το οποίο καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στο κέντρο του Δουβλίνου. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Ιουνίου, ενώ ο YouTuber πραγματοποιούσε livestream μέσω YouTube.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Vlad Ncl, βρισκόταν στην οδό Trinity στο Δουβλίνο όταν προσεγγίστηκε από νεαρό άνδρα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

Ο δημιουργός περιεχομένου εκείνη τη στιγμή εμφανιζόταν ως το γυναικείο alter ego του, «Natalie», αλληλεπιδρώντας με το κοινό του μέσω της πλατφόρμας YouTube.

Στο οπτικό υλικό, οι δύο άνδρες φαίνονται αρχικά να συνομιλούν σε φιλικό κλίμα. Ο νεαρός φέρεται να ρώτησε τον YouTuber αν διαθέτει λογαριασμό στο TikTok, με τον Vlad να του απαντά με γυναικεία φωνή ότι πραγματοποιεί ζωντανή μετάδοση στο YouTube. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο νεαρός πληροφορήθηκε ότι ο δημιουργός περιεχομένου κατάγεται από τη Ρωσία, με τους δύο να συνεχίζουν την κουβέντα τους σε χαλαρό τόνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το βίντεο, η κατάσταση άλλαξε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Ο νεαρός φέρεται να τον ρώτησε αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο YouTuber απάντησε με αντρική φωνή: «Θα σε αφήσω να μαντέψεις».

Αμέσως μετά, ο άγνωστος άνδρας φαίνεται να επιτίθεται στον δημιουργό περιεχομένου. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, τον σπρώχνει, τον κλωτσά και στη συνέχεια τον χτυπά με γροθιά στο πρόσωπο πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Το περιστατικό, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά και καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του YouTuber και να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς το θύμα.