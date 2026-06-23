Καλοκαίρι και κλιματιστικά: Τι πρέπει να προσέξουμε για δροσιά χωρίς εκπλήξεις

Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τα κύματα καύσωνα να γίνονται όλο και συχνότερα, τα κλιματιστικά αποτελούν πλέον βασικό «σύμμαχο» για χιλιάδες νοικοκυριά. Ωστόσο, η σωστή χρήση και συντήρησή τους είναι απαραίτητη τόσο για την υγεία όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Καθαρισμός πριν από την πρώτη χρήση

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι ο καθαρισμός των φίλτρων. Η σκόνη, η γύρη και οι μικροοργανισμοί που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορούν να μειώσουν την απόδοση της συσκευής και να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα.

Οι ειδικοί συνιστούν καθαρισμό των φίλτρων κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες κατά τους μήνες έντονης χρήσης, ενώ ένας επαγγελματικός έλεγχος μία φορά τον χρόνο θεωρείται απαραίτητος.

Η σωστή θερμοκρασία

Πολλοί χρήστες επιλέγουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πιστεύοντας ότι έτσι θα δροσιστούν γρηγορότερα. Στην πραγματικότητα, η υπερβολική ψύξη αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή ακόμη και προβλήματα υγείας.

Η ιδανική θερμοκρασία για το καλοκαίρι θεωρείται μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του χώρου.

Προσοχή στην κατανάλωση ρεύματος

Τα κλιματιστικά συγκαταλέγονται στις πιο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές. Η χρήση μοντέλων υψηλής ενεργειακής κλάσης και τεχνολογίας inverter μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση.

Παράλληλα, η σκίαση του σπιτιού, η χρήση κουρτινών ή παντζουριών και η αποφυγή εισόδου ζεστού αέρα συμβάλλουν στη διατήρηση της δροσιάς χωρίς περιττή επιβάρυνση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφυγή απότομων μεταβολών

Η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους ή αναπνευστικές ενοχλήσεις.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν η διαφορά να μην ξεπερνά τους 8-10 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες έντονης ζέστης.

Έλεγχος για διαρροές και θορύβους

Ασυνήθιστοι θόρυβοι, μειωμένη απόδοση ψύξης ή διαρροές νερού αποτελούν ενδείξεις ότι το κλιματιστικό χρειάζεται τεχνικό έλεγχο. Η έγκαιρη αντιμετώπιση μικρών βλαβών μπορεί να αποτρέψει μεγαλύτερα προβλήματα και δαπανηρές επισκευές.

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