Ιστορικό ρεκόρ για τον Bad Bunny με έσοδα 1 δισ. δολαρίων από συναυλίες

Ο Bad Bunny πέτυχε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ο Πορτορικανός σταρ έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από συναυλιακές περιοδείες. Πρόκειται για μια επίδοση που τον τοποθετεί σε μια εξαιρετικά κλειστή κατηγορία καλλιτεχνών διεθνούς εμβέλειας, οι οποίοι έχουν καταφέρει να φτάσουν σε τέτοια οικονομικά μεγέθη μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Καθοριστική για το νέο ρεκόρ ήταν η περιοδεία «Debí Tirar Más Fotos», η οποία συνδέεται με την κυκλοφορία του έκτου προσωπικού του άλμπουμ. Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε μαζική, με τις συναυλίες του να προσελκύουν εκατομμύρια θεατές και να γεμίζουν στάδια και μεγάλους συναυλιακούς χώρους.

Η περιοδεία έχει ήδη αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα εισιτήρια που έχουν πωληθεί ξεπερνούν τα 2,4 εκατομμύρια. Παράλληλα, κατέγραψε και ένα ακόμη ιδιαίτερο ρεκόρ, καθώς σύμφωνα με το Billboard αποτελεί την πιο επιτυχημένη εμπορικά περιοδεία που δεν περιλαμβάνει σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Bad Bunny συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή του απήχηση, αποδεικνύοντας ότι η μουσική του επιρροή ξεπερνά γλώσσες, σύνορα και αγορές.