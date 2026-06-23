Μέσι σε τροχιά «Χρυσού Παπουτσιού» – Έγραψε ιστορία ξεπερνώντας τον Κλόζε

Φουντώνει η μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» στο Μουντιάλ 2026, με τον Λιονέλ Μέσι να οδηγεί την κούρσα στον πίνακα των σκόρερ, έχοντας πετύχει πέντε γκολ σε δύο συμμετοχές.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Κίλιαν Εμπαπέ (Γαλλία) και Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία), οι οποίοι μετρούν από τέσσερα τέρματα.

Από τρία γκολ έχουν σημειώσει οι Ντενίζ Ουντάβ (Γερμανία) και Τζόναθαν Ντέιβιντ (Καναδάς).

Με δύο γκολ ακολουθούν οι Σάμερβιλ (Ολλανδία), Ογιαρθάμπαλ (Ισπανία), Μάξι Αραούχο (Ουρουγουάη), Αγιάσε Ουέντα (Ιαπωνία), Κόντι Χάκπο (Ολλανδία), Βινίσιους (Βραζιλία), Μανζάμπι (Ελβετία) και Μπρόμπεϊ (Ολλανδία).

Δύο γκολ πέτυχαν επίσης οι Χάρι Κέιν (Αγγλία), Ματέους Κούνια (Βραζιλία), Καμάντα (Ιαπωνία), Κάιλ Λάριν (Καναδάς), Μπαλόγκουν (ΗΠΑ), Σαϊμπάρι (Μαρόκο), Σαρ (Σενεγάλη), Γιασίν Αϊάρι (Σουηδία), Τζαστ (Νέα Ζηλανδία) και Κάι Χάβερτς (Γερμανία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μέσι είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός σκόρερ της «Albiceleste» στη διοργάνωση.

Ο Αργεντινός αστέρας έφτασε τα 18 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε.

ΚΥΠΕ