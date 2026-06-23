Ο Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Ινφαντίνο

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου στο στάδιο της Νέας Υόρκης - Νιου Τζέρσεϊ και θα συμμετάσχει στην απονομή του τροπαίου στους νικητές, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Fox and Friends», ο επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δήλωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα στον Αμερικανό Πρόεδρο κατά τη διάρκεια του τελικού.

«Θα είμαστε μαζί με τον Πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στους νικητές», ανέφερε ο Ινφαντίνο.

Η FIFA δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια πέραν των δηλώσεων του προέδρου της.

Ο Ινφαντίνο διατηρεί στενή σχέση με τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια. Τον περασμένο Δεκέμβριο του απένειμε το πρώτο FIFA Peace Prize, βραβείο που θέσπισε η παγκόσμια ομοσπονδία.

Ο Τραμπ είχε βρεθεί και πέρυσι στο ίδιο στάδιο, στο Ιστ Ράδερφορντ, όπου απένειμε το τρόπαιο στην Τσέλσι μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η παρουσία του στην απονομή είχε τότε προκαλέσει αίσθηση, καθώς παρέμεινε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών της αγγλικής ομάδας, προκαλώντας αμηχανία σε ορισμένους ποδοσφαιριστές.

Το τελευταίο διάστημα ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δώσει το «παρών» σε αρκετές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων ο τελικός ανδρών του US Open, το Ryder Cup και οι τελικοί του NBA στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με το στάδιο της Νέας Υόρκης - Νιου Τζέρσεϊ να φιλοξενεί συνολικά οκτώ αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού.

ΚΥΠΕ