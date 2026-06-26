Βρετανός δηλώνει: «Άφησα τη Βρετανία για την Κύπρο και πληρώνω λιγότερα για βίλα με πισίνα από όσα έδινα για διαμέρισμα στο Λίβερπουλ»

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στους προορισμούς που προσελκύουν ολοένα και περισσότερους Βρετανούς, οι οποίοι επιλέγουν να αφήσουν πίσω τους το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με έρευνα του British Council, το 72% των νέων ηλικίας από 18 έως 30 ετών δηλώνει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ζήσει και να εργαστεί στο εξωτερικό.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 28χρονος Λίαμ Κουέρκ, ο οποίος μαζί με τη σύντροφό του Μελανί εγκατέλειψαν το Λίβερπουλ και μετακόμισαν στην Πάφο τον Μάιο του 2025. Την ιστορία τους φιλοξενεί η στήλη Expat Files της βρετανικής εφημερίδας The i Paper.

Για τον Λίαμ, η απόφαση δεν οφειλόταν μόνο στις επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως εξηγεί, η καθημερινότητα στη Βρετανία είχε γίνει κουραστική, με τη βροχή, το αυξημένο κόστος ζωής και την έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή να τον οδηγούν στην αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής.

«Κάθε πρωί περπατούσα προς το γραφείο μου μέσα στη βροχή και αναρωτιόμουν γιατί να μη ζω κάπου αλλού», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σήμερα η καθημερινότητά του είναι εντελώς διαφορετική. Ξεκινά την ημέρα του με προπόνηση και στη συνέχεια εργάζεται εξ αποστάσεως από την Κύπρο.

Ο ίδιος ίδρυσε το 2020 την εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ Quirky Digital, αξιοποιώντας την εξάπλωση της τηλεργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας. Μετά το Brexit, όπως λέει, το επιχειρηματικό περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε πιο δύσκολο, γεγονός που τον ώθησε να εξετάσει τη μεταφορά της βάσης του στο εξωτερικό.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 2023, όταν συμμετείχε σε συνέδριο τεχνολογίας στην Κύπρο. Εκεί διαπίστωσε ότι υπήρχε μια ισχυρή κοινότητα επιχειρηματιών και επαγγελματιών του κλάδου της τεχνολογίας, περιγράφοντας το νησί ως μια μικρή εκδοχή του Ντουμπάι, αλλά χωρίς την υπερβολή.

Η μετακόμιση πάντως δεν ήταν απλή. Εξαιτίας του Brexit χρειάστηκε να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία για να εξασφαλίσει προσωρινή άδεια παραμονής. Μεταξύ άλλων έπρεπε να αποδείξει ότι διαθέτει σταθερό μηνιαίο εισόδημα ύψους 2.000 ευρώ από εταιρεία του εξωτερικού, να παρουσιάσει συμβόλαιο ενοικίασης διάρκειας ενός έτους, καταθέσεις 10.000 ευρώ, καθαρό ποινικό μητρώο και ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Στόχος του είναι πλέον να αποκτήσει μόνιμη κατοικία μέσω επένδυσης ύψους 300.000 ευρώ σε ακίνητο στην Κύπρο.

Ένα από τα στοιχεία που τον εντυπωσίασαν περισσότερο ήταν το κόστος στέγασης. Όπως αναφέρει, όταν έφτασαν στην Κύπρο νοίκιασαν βίλα πέντε υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα στην Τάλα, πληρώνοντας λιγότερα χρήματα από όσα κόστιζε το διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων που νοίκιαζε στο Λίβερπουλ και για το οποίο κατέβαλλε περίπου 2.100 ευρώ τον μήνα.

Αργότερα το ζευγάρι μετακόμισε σε σύγχρονο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην Κάτω Πάφο, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και την παραλία.

Ο Λίαμ δηλώνει επίσης εντυπωσιασμένος από την επιχειρηματική κουλτούρα που συνάντησε στην Κύπρο. Όπως λέει, οι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν, να μοιραστούν επαγγελματικές επαφές και να βοηθήσουν νέους επιχειρηματίες σε σύγκριση με όσα είχε συνηθίσει στη Βρετανία.

Θετικά αξιολογεί ακόμη το χαμηλότερο κόστος ζωής, τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά αυτοκινήτου, αλλά και τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, η οποία διευκολύνει τα ταξίδια προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, στη Βρετανία είχε την αίσθηση ότι κάθε καθημερινή ανάγκη κόστιζε ακριβά, ενώ στην Κύπρο θεωρεί πως μπορεί να απολαμβάνει μια πιο άνετη ζωή με λιγότερα χρήματα. Παράλληλα, σημειώνει ότι το φορολογικό καθεστώς non dom αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό λόγο για να παραμείνει στο νησί.

Στην ερώτηση αν σκέφτεται να επιστρέψει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απάντησή του είναι ξεκάθαρη. Όπως λέει, θα το έκανε μόνο αν υπήρχε σοβαρός οικογενειακός λόγος, καθώς πλέον θεωρεί την Κύπρο το σπίτι του.