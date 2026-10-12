Φθινοπωρινή απόλαυση: Κολοκύθα στον φούρνο με μέλι και φέτα

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του ζεστές γεύσεις, αρώματα και συνταγές που δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην κουζίνα. Η κολοκύθα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λαχανικά της εποχής, συνδυάζεται υπέροχα με τη φέτα και το μέλι, δημιουργώντας ένα πιάτο που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό. Μια εύκολη και οικονομική επιλογή, ιδανική για ένα ελαφρύ βραδινό ή ως συνοδευτικό στο κυριακάτικο τραπέζι.

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