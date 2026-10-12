Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του ζεστές γεύσεις, αρώματα και συνταγές που δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην κουζίνα. Η κολοκύθα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λαχανικά της εποχής, συνδυάζεται υπέροχα με τη φέτα και το μέλι, δημιουργώντας ένα πιάτο που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό. Μια εύκολη και οικονομική επιλογή, ιδανική για ένα ελαφρύ βραδινό ή ως συνοδευτικό στο κυριακάτικο τραπέζι.
Φθινοπωρινή απόλαυση: Κολοκύθα στον φούρνο με μέλι και φέτα
Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του ζεστές γεύσεις, αρώματα και συνταγές που δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην κουζίνα.
Υλικά
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500 γρ. κολοκύθα
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150 γρ. φέτα
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2 κουταλιές της σούπας μέλι
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2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
Εκτέλεση
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Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και κόβουμε την κολοκύθα σε μικρούς κύβους.
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Τοποθετούμε την κολοκύθα σε ταψί, περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και ψήνουμε για περίπου 25 με 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να ροδίσει.
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Προσθέτουμε τη φέτα θρυμματισμένη και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 5 λεπτά.
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Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο, περιχύνουμε με το μέλι και σερβίρουμε όσο είναι ζεστό.
Μικρό μυστικό: Λίγο φρέσκο θυμάρι ή κανέλα, προαιρετικά, θα δώσει ακόμη πιο φθινοπωρινό άρωμα στο πιάτο.
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