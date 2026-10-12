Από τον Γκάρφιλντ μέχρι τον «Νονό»: Κυκλοφόρησε η εγκυκλοπαίδεια με περισσότερες από 1.000 κινηματογραφικές γάτες

Το βιβλίο είναι οργανωμένο αλφαβητικά (από το Α έως το Ω), αντιμετωπίζει τις κινηματογραφικές γάτες ως καστ από μόνες τους, καταλογογραφώντας με την ίδια επιμέλεια τόσο τους διάσημους χαρακτήρες όσο και εκείνες που κάνουν σύντομα περάσματα.

Η κεντρική ιδέα εστιάζει στο εύρος των ρόλων. Στην ιστορία του κινηματογράφου, οι γάτες έχουν ενσαρκώσει ρόλους συντρόφων, ανταγωνιστών και συνεργών σε εγκλήματα, ενώ έχουν εμφανιστεί σε διαστημόπλοια, ντυμένες με ανθρώπινα ρούχα, ως κληρονόμοι περιουσιών, ακόμη και μεταμορφωμένες σε μισάνθρωπα πλάσματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ