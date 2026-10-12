Σαντορίνη: Τι ζητούν οι ξένες αγορές από τον εμβληματικό ελληνικό προορισμό

Αυτό είναι και ο κύριος άξονας της θεματολογίας του GNTO-Santorini Tourism Forum 2026, που πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας του ΕΟΤ για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Σαντορίνης και της Μυκόνου. Το συγκεκριμένο μοντέλο ανάδείξης νέων εμπειριών αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία πρόκειται να συνεχιστεί και να εφαρμοστεί αντίστοιχα και για τη Μύκονο. Στο Forum συμμετέχουν προϊστάμενοι των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άνθρωποι του τουρισμού, καθώς και δημοσιογράφοι και editors διεθνών ταξιδιωτικών μέσων.

Η Σαντορίνη εκτός από iconic προορισμός, έχει ακόμα περισσότερες πτυχές και πλευρές να αναδείξει και αυτό αποτέλεσε την κοινή συνισταμένη των παρουσιάσεων των διευθυντών των γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού, καθώς κάθε αγορά «διαβάζει» διαφορετικά το εμβληματικό ελληνικό νησί, αναζητώντας πλέον περισσότερους λόγους για να το επισκεφθεί.

ΕΟΤ: Να αλλάξει η εικόνα χωρίς να χαθεί η δυναμική του προορισμού

«Η Σαντορίνη και η Μύκονος αποτελούν διαχρονικούς πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, με καθοριστική και σταθερή συμβολή στην εθνική οικονομία και το ΑΕΠ της χώρας», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο κ. Φιορεντίνος επεσήμανε τη στρατηγική προτεραιότητα του ΕΟΤ να στηρίξει έμπρακτα την περαιτέρω ανάπτυξη των δύο κορυφαίων προορισμών, εστιάζοντας στον εμπλουτισμό του τουριστικού τους προϊόντος και την ενίσχυση της διεθνούς τους εικόνας.

Όπως σημείωσε, στόχος της εθνικής τουριστικής στρατηγικής είναι η ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το κόστος, θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ανταποκρινόμενη πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΤ έφερε στη Σαντορίνη διευθυντές των γραφείων εξωτερικού και περίπου 30 δημοσιογράφους από βασικές ευρωπαϊκές αγορές, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά το νησί στο τέλος της τουριστικής περιόδου και να ανακαλύψουν πλευρές του πέρα από το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, ανακοινώθηκε η επέκταση της σύμπραξης του ΕΟΤ με τον Οδηγό MICHELIN, ο οποίος εντάσσει πλέον τη Σαντορίνη στον διεθνή γαστρονομικό του χάρτη, με την επίσημη επιλογή των επιθεωρητών να αναμένεται το επόμενο διάστημα.

«Να θυμάται στιγμές» ο επισκέπτης

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τουριστικής Επιτροπής Θήρας, Γεωργία Νομικού, χαρακτήρισε ιδιαίτερα γόνιμη τη συνεργασία με τα στελέχη των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες προσφέρουν στους τοπικούς επαγγελματίες πολύτιμα insights για τις σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες των διεθνών ταξιδιωτών.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Σαντορίνη έχει εξελιχθεί σε έναν προορισμό πλούσιο σε αυθεντικές εμπειρίες -από μαθήματα γαστρονομίας και κεραμικής μέχρι βιωματικές δραστηριότητες που συνδέονται άρρηκτα με την τοπική παραγωγή και τον πολιτισμό.

«Ο επισκέπτης δεν συγκρατεί απλώς ένα τυποποιημένο πρόγραμμα περιήγησης αλλά επιστρέφει στο σπίτι του κρατώντας ζωντανές τις στιγμές που τον συγκίνησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Νομικού αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η παραγωγή της νέας mini ψηφιακής καμπάνιας του νησιού. Πρόκειται για μια δυναμική σειρά 32 σύντομων βίντεο (reels), τα οποία εστιάζουν ακριβώς στην έννοια των μοναδικών «στιγμών» (moments) και πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν το επόμενο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι αναζητούν οι Βρετανοί

Η Βρετανία παραμένει μία από τις σημαντικότερες αγορές για τη Σαντορίνη, με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας Ελένη Σκαρβέλη να επισημαίνει ότι το ζητούμενο δεν είναι να «συστήσουν» τη Σαντορίνη στους Βρετανούς, αλλά να συνδέσουν το ήδη ισχυρό brand του νησιού με τις νέες τάσεις των Βρετανών ταξιδιωτών.

Η Σαντορίνη, όπως είπε, έλκει τη βρετανική αγορά με την πολυτέλεια, τη γαστρονομία και τις ιδιαίτερες εμπειρίες. Ταυτόχρονα, οι Βρετανοί αναζητούν island hopping, νέους προορισμούς και εμπειρίες εκτός υψηλής περιόδου, στοιχεία που μπορούν να συνδυαστούν με το προϊόν της Σαντορίνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το family travel, καθώς το νησί διαθέτει βίλες και καταλύματα που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγαλύτερες οικογένειες, ενώ αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για γαστρονομία και ευεξία.

Η κ. Σκαρβέλη αναφέρθηκε και στη σημαντική αεροπορική συνδεσιμότητα της Σαντορίνης με τη βρετανική αγορά, ενώ σημείωσε ότι για το 2027 έχει ήδη προγραμματιστεί νέα σύνδεση από το Λιντς, εξέλιξη που, όπως είπε, αποτελεί θετικό μήνυμα για τη ζήτηση.

Οι Γάλλοι αναζητούν γαστρονομία, πολιτισμό και κρασί

Η γαλλική αγορά αποτελεί σταθερά μία από τις τρεις κορυφαίες για τη Σαντορίνη, σύμφωνα με την προϊσταμένη του ΕΟΤ Γαλλίας, Έμμυ Αναγνωστοπούλου. Η κ. Αναγνωστοπούλου ανέφερε ότι η πρόσφατη καμπάνια σε 150 σταθμούς του μετρό στο Παρίσι στόχευσε με επιτυχία σε ένα κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα: «Στη Γαλλία, το μετρό είναι το πιο γρήγορο και δημοφιλές μέσο για το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και των high spenders», εξήγησε.

Παράλληλα, σκιαγράφησε τους Γάλλους ως ενεργούς ταξιδιώτες (ζευγάρια, παρέες, αλλά και single γυναίκες που νιώθουν απόλυτα ασφαλείς) που απέχουν από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. «Δεν είναι οι τουρίστες που θα κλειστούν σε ένα ξενοδοχείο με ένα βραχιολάκι· κινούνται, εξερευνούν και δαπανούν στην τοπική αγορά», τόνισε, επισημαίνοντας την αγάπη τους για τη γαστρονομία, τα οινοποιεία (wineries) και τον πολιτισμό. Τέλος, υπογράμμισε ότι η τάση τους να ταξιδεύουν εκτός Ιουλίου-Αυγούστου αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την επιμήκυνση της σεζόν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παράταση των πτήσεων της Transavia μέχρι τον Νοέμβριο.

Αυστριακοί και Γερμανοί θέλουν νέες εμπειρίες

Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο που αγγίζει το 7% κινείται η αυστριακή αγορά για τη Σαντορίνη, σύμφωνα με την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας (με αρμοδιότητα την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Σλοβακία) και πρόσφατα Υπεύθυνη με παράλληλα καθήκοντα στον ΕΟΤ Γερμανίας, Σταυρούλα Σκαλτζά.

Όπως επεσήμανε, οι Αυστριακοί αποτελούν παραδοσιακούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες (repeaters) που γνωρίζουν το νησί και πλέον αναζητούν εξειδικευμένες εμπειρίες, όπως ο οινοτουρισμός, η γαστρονομία και η ευεξία.

Σε εξίσου θετική τροχιά κλείνει η σεζόν και για τη γερμανική αγορά, η οποία -μαζί με τη Βρετανία- αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη τουριστική δεξαμενή για την Ελλάδα.

Η κ. Σκαλτζά υπογράμμισε ότι οι Γερμανοί ταξιδιώτες επιθυμούν πλέον να ανακαλύψουν μια νέα πλευρά του προορισμού, γεγονός που καθιστά τον διαρκή εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της δυναμικής τους.

Τέλος, αναφορικά με την αγορά της Ελβετίας, σημέωσε ότι πρόκειται για κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης (high spenders) και λάτρεις της φύσης, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για βιωματικές δραστηριότητες, όπως η περιήγηση στο ηφαίστειο της Νέας Καμένης.

Φύση, πεζοπορία και γαστρονομία για τους Σκανδιναβούς

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και δημοφιλή προορισμό στις σκανδιναβικές χώρες, με σταθερό τουριστικό ρεύμα και κύριο στόχο την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς, σύμφωνα με την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Ευτυχία Αϊβαλιώτη.

Όπως επεσήμανε η κ. Αϊβαλιώτη, οι Σκανδιναβοί ταξιδιώτες αγαπούν ιδιαίτερα το φυσικό περιβάλλον, τη θάλασσα, το φαγητό και δραστηριότητες όπως η πεζοπορία (hiking).

Πρόκειται για ένα κοινό με υψηλή ευαισθησία σε θέματα ποιότητας, υγείας και βιωσιμότητας, το οποίο παρουσιάζει την ιδανική δυναμική για την ενίσχυση των περιφερειακών («πλάγιων») μηνών της τουριστικής περιόδου.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε τη σημασία του forum, σημειώνοντας ότι προσφέρει την απαραίτητη άμεση πληροφόρηση και εικόνα από την επικαιρότητα του νησιού.

Το Santorini-Mykonos GNTO Tourism Forum 2026 συνεχίζεται στη Μύκονο από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου, όπου ο ΕΟΤ, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επαγγελματίες του τουρισμού θα επιχειρήσουν να αναδείξουν αντίστοιχα την πολιτιστική, αυθεντική και βιωματική πλευρά του δεύτερου εμβληματικού νησιωτικού προορισμού της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ