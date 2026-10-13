Φθινοπωρινή συνταγή: Κρεμώδης κολοκυθόσουπα με καρότο και πατάτα

Υλικά

• 500 γρ. κολοκύθα καθαρισμένη

• 2 καρότα

• 1 μεγάλη πατάτα

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 κουταλιές ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο

• 3 κουταλιές κρέμα γάλακτος, προαιρετικά

Εκτέλεση

1. Καθαρίζουμε την κολοκύθα, τα καρότα, την πατάτα και το κρεμμύδι και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια.

2. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και σοτάρουμε τα λαχανικά για 3 λεπτά.

3. Προσθέτουμε νερό μέχρι να καλυφθούν τα λαχανικά, αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να βράσουν για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

4. Πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ μέχρι να αποκτήσουμε μια λεία, βελούδινη υφή. Προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο και, αν θέλουμε, λίγη κρέμα γάλακτος.

Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή, με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγους κολοκυθόσπορους και φρυγανισμένο ψωμί.