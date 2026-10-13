Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για ζεστές, αρωματικές σούπες που γεμίζουν το σπίτι όμορφες μυρωδιές. Μια βελούδινη κολοκυθόσουπα με λίγα υλικά, πλούσια γεύση και εύκολη προετοιμασία είναι ό,τι πρέπει για τα δροσερά βράδια της εποχής.
Φθινοπωρινή συνταγή: Κρεμώδης κολοκυθόσουπα με καρότο και πατάτα
Μια βελούδινη κολοκυθόσουπα με λίγα υλικά, πλούσια γεύση και εύκολη προετοιμασία είναι ό,τι πρέπει για τα δροσερά βράδια της εποχής.
Υλικά
• 500 γρ. κολοκύθα καθαρισμένη
• 2 καρότα
• 1 μεγάλη πατάτα
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 κουταλιές ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο
• 3 κουταλιές κρέμα γάλακτος, προαιρετικά
Εκτέλεση
1. Καθαρίζουμε την κολοκύθα, τα καρότα, την πατάτα και το κρεμμύδι και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια.
2. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και σοτάρουμε τα λαχανικά για 3 λεπτά.
3. Προσθέτουμε νερό μέχρι να καλυφθούν τα λαχανικά, αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να βράσουν για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.
4. Πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ μέχρι να αποκτήσουμε μια λεία, βελούδινη υφή. Προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο και, αν θέλουμε, λίγη κρέμα γάλακτος.
Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή, με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγους κολοκυθόσπορους και φρυγανισμένο ψωμί.
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