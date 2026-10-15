Αφράτο κέικ πορτοκαλιού με 5 απλά βήματα

Υλικά

3 αυγά

1 φλιτζάνι ζάχαρη

1 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού

½ φλιτζάνι ηλιέλαιο

2½ φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 βανίλια

Εκτέλεση σε 5 βήματα

1 Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και λαδώνουμε μια φόρμα για κέικ.

2 Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.

3 Προσθέτουμε το λάδι, τον χυμό, το ξύσμα και τη βανίλια.

4 Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

5 Αδειάζουμε στη φόρμα και ψήνουμε για 40 έως 45 λεπτά, μέχρι μια οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή.

Μικρό μυστικό: Για ακόμη πιο έντονο άρωμα πορτοκαλιού, μπορούμε να περιχύσουμε το χλιαρό κέικ με δύο κουταλιές φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε, προαιρετικά, με λίγη ζάχαρη άχνη.