Ένα εύκολο, μυρωδάτο κέικ με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα, ιδανικό για τον απογευματινό καφέ ή το πρωινό όλης της οικογένειας.
Αφράτο κέικ πορτοκαλιού με 5 απλά βήματα
Ένα εύκολο, μυρωδάτο κέικ με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα, ιδανικό για τον απογευματινό καφέ ή το πρωινό όλης της οικογένειας.
Υλικά
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3 αυγά
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1 φλιτζάνι ζάχαρη
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1 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού
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½ φλιτζάνι ηλιέλαιο
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2½ φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
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Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
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1 βανίλια
Εκτέλεση σε 5 βήματα
1 Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και λαδώνουμε μια φόρμα για κέικ.
2 Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.
3 Προσθέτουμε το λάδι, τον χυμό, το ξύσμα και τη βανίλια.
4 Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
5 Αδειάζουμε στη φόρμα και ψήνουμε για 40 έως 45 λεπτά, μέχρι μια οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή.
Μικρό μυστικό: Για ακόμη πιο έντονο άρωμα πορτοκαλιού, μπορούμε να περιχύσουμε το χλιαρό κέικ με δύο κουταλιές φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε, προαιρετικά, με λίγη ζάχαρη άχνη.
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