Αλ Καπόνε vs Έλιοτ Νες: Δύο άντρες, μία πόλη, μία μάχη την Κυριακή με τον ΠΟΛΙΤΗ

Μην χάσετε την Κυριακή 18/10

Ο ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΣ

Ο Αλ Καπόνε, ο Έλιοτ Νες και η Μάχη για το Σικάγο

Το κυνηγητό του θρυλικού παράνομου Αλ Καπόνε από τον αιώνιο διώκτη του Έλιοτ Νες αποδίδεται με τα πιο ζωντανά χρώματα. Ένα βιβλίο-υβρίδιο μεταξύ βιογραφίας και μυθιστοριογραφίας που ιχνηλατεί όλες τις διαδρομές των δύο θρύλων της Αμερικής από τις γειτονιές που μεγάλωσαν μέχρι τους δρόμους της δράσης τους. Με τη βοήθεια πλήθους ανθρώπων και ιδρυμάτων που συνεισέφεραν με υλικό, αναμνήσεις και αδημοσίευτα έγγραφα ο συναρπαστικός αυτός τόμος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει δύο προσωπικότητες που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία της σύγχρονης Αμερικής και ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή που δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε ποτέ.

Το βιβλίο ξεδιπλώνει μια συναρπαστική ιστορία πραγματικού εγκλήματος, διαφθοράς και αμείλικτης καταδίωξης. Με ιστορική τεκμηρίωση και κινηματογραφική αφήγηση, φωτίζει όχι μόνο τη σύγκρουση των δύο πρωταγωνιστών, αλλά και την κοινωνία που επέτρεψε στον μύθο του Καπόνε να γιγαντωθεί.

Πίσω από τους θρύλους, τις αιματηρές συγκρούσεις και τη λάμψη της παρανομίας, αποκαλύπτονται οι ανθρώπινες αντιφάσεις, οι οικογενειακές σχέσεις, οι πολιτικές σκοπιμότητες και τα όρια της δικαιοσύνης. Γιατί ο Καπόνε, παρά τη φήμη του, δεν οδηγήθηκε τελικά στη φυλακή για τα πιο διαβόητα εγκλήματά του, αλλά καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή το 1931. Μια ανατροπή που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις ιδιαιτερότητες της ιστορίας του.

Ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν αστυνομικό θρίλερ, αλλά αποκαλύπτει την πραγματική ιστορία πίσω από τον θρύλο. Για τους λάτρεις της ιστορίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των σκοτεινών πορτρέτων μιας ολόκληρης εποχής, αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στο Σικάγο, εκεί όπου η εξουσία, η διαφθορά και η δικαιοσύνη συγκρούστηκαν με απρόβλεπτες συνέπειες.