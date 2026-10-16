Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του δημιουργού του «Ex Machina» - Τι γνωρίζουμε για την παραγωγή

Έχοντας διανύσει μια εντυπωσιακά επιτυχημένη χρονιά με τρεις εισπρακτικές επιτυχίες και με μια τέταρτη να αναμένεται σύντομα στις αίθουσες, η Zendaya έκλεισε το επόμενο πρότζεκτ της. Αν και οι λεπτομέρειες κρατούνται μυστικές, η πρωταγωνίστρια των «Euphoria» και «Challengers» θα ηγηθεί του καστ στη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Άλεξ Γκάρλαντ (Alex Garland) για την A24. Η παραγωγή αποτελεί την πέμπτη συνεργασία του Βρετανού δημιουργού με την A24, η οποία είχε αναλάβει τη διανομή του σκηνοθετικού του ντεμπούτου «Ex Machina», καθώς και των ταινιών «Men», «Civil War» και «Warfare» (σε συν-σκηνοθεσία με τον Ρέι Μεντόζα). Ο Γκάρλαντ ολοκλήρωσε νωρίτερα φέτος τα γυρίσματα του «Elden Ring», της πιο ακριβής παραγωγής στην ιστορία του ανεξάρτητου στούντιο. Η μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού στις αίθουσες αναμένεται τον Μάρτιο του 2028.