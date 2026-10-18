«Παιδί της Νίκαιας»: Συγκίνηση στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη – Οικογένεια, φίλοι, καλλιτέχνες και θαυμαστές δίνουν το «παρών» τους (live video)

Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε στην εκκλησία η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία. Ακολούθησε ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης, ενώ στον ναό βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδελφή του, Βάσω.

Η επιμνημόσυνη δέηση είχε προγραμματιστεί για τις 9:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.

Τα συγκινητικά λόγια του Μητροπολίτη για τον Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο λόγος του Μητροπολίτη Νικαίας και Καλλιθέας Αλεξίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, στις καταβολές του και στον τρόπο με τον οποίο η μουσική του άγγιξε τον κόσμο.

«Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες».

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης στάθηκε στη σημασία των τραγουδιών του και στα μηνύματα που μετέδιδε μέσα από αυτά.

«Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: "Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος" (Η φιλοσοφία μου)».

Ασλανίδου, Αμαρυλλίς και Άντζελα Δημητρίου στο μνημόσυνο

Από νωρίς το πρωί άρχισαν να φτάνουν στον ναό πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του protothema.gr, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που δίνουν το «παρών» βρίσκονται η Μελίνα Ασλανίδου, η Αμαρυλλίς και η Άντζελα Δημητρίου, καθώς και η Χριστίνα Πολίτη, ο Σταύρος Νικολαΐδης, ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος και ο Φώτης Ζογλοπίτης.

Στην εκκλησία βρίσκονται επίσης ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο βουλευτής Ιωάννης Τραγάκης και ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Παράλληλα, πλήθος κόσμου καταφθάνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, με φίλους και θαυμαστές του Μαζωνάκη να ανάβουν κεριά και να αφήνουν ευχές στη μνήμη του.

Στην περιοχή έχουν ληφθεί αστυνομικά μέτρα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ομάδα Ο.Δ.Ο.Σ.

Στον ίδιο ναό είχε γίνει και η κηδεία του

Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας στη Νίκαια έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εκεί είχαν πραγματοποιηθεί τόσο η λαϊκή αγρυπνία όσο και η εξόδιος ακολουθία του.

Η Νίκαια αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του τραγουδιστή, ο οποίος διατηρούσε στενούς δεσμούς με την περιοχή από τα παιδικά του χρόνια.

Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, έπειτα από πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους οικείους του να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Δείτε ζωντανή μετάδωση από το protothema.gr: