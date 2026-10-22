Bird box: Το βιβλίο που διαβάζεται με… κλειστά μάτια αυτή την Κυριακή 25/10 μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

Κάτι βρίσκεται εκεί έξω.

Κάτι που δεν πρέπει να δεις.

Μην κοιτάξεις

BIRD BOX

Κανείς δεν ξέρει τι είναι και από που έρχεται.

Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο μυθιστόρημα τρόμου. Αντίθετα, το Bird Box χτίζει την αγωνία του πάνω σε έναν φόβο που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Σε έναν κόσμο που έχει καταρρεύσει από μια αόρατη απειλή, οι άνθρωποι οδηγούνται στην τρέλα και τον θάνατο μόλις την αντικρίσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι. Κανείς δεν μπορεί να την περιγράψει. Το μόνο που ξέρουν όλοι είναι πως δεν πρέπει ποτέ να την κοιτάξουν.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαλόρι, μια γυναίκα που προσπαθεί να προστατεύσει τα δύο μικρά παιδιά της σε έναν κόσμο όπου ακόμη και μια ματιά μπορεί να αποβεί μοιραία. Η τελευταία τους ελπίδα βρίσκεται μακριά, πέρα από έναν επικίνδυνο ποταμό που πρέπει να διασχίσουν χωρίς να ανοίξουν τα μάτια τους. Με δεμένα μάτια και μοναδικό οδηγό την ακοή και το ένστικτο, ξεκινούν ένα ταξίδι επιβίωσης που κόβει την ανάσα.

Το στοιχείο που κάνει το Bird Box να ξεχωρίζει είναι ότι ο τρόμος δεν βρίσκεται σε όσα βλέπουμε αλλά σε εκείνα που παραμένουν κρυμμένα. Ο αναγνώστης δεν έρχεται ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο με την απειλή, γεγονός που κάνει τη φαντασία να δουλεύει ασταμάτητα και μετατρέπει κάθε σελίδα σε μια δοκιμασία νεύρων. Η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή, ασφυκτική και απόλυτα εθιστική.

Αυτό το Halloween, λοιπόν, σβήστε τα φώτα, βολευτείτε στον καναπέ και αφεθείτε σε μία από τις πιο καθηλωτικές ιστορίες τρόμου των τελευταίων ετών. Το Bird Box δεν υπόσχεται απλώς συγκινήσεις. Υπόσχεται να σας κάνει να κοιτάζετε πίσω από τον ώμο σας και να αναρωτιέστε τι μπορεί να κρύβεται στο σκοτάδι. Και ίσως, για πρώτη φορά, να φοβηθείτε περισσότερο αυτά που δεν βλέπετε.