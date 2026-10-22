Πεισματάρα καρχαρίας ελευθερώθηκε από το κανάλι που είχε παγιδευτεί και γύρισε πίσω λίγες ώρες μετά (βίντεο)

Το ζώο είχε οδηγηθεί χθες με επιτυχία εκτός του καναλιού μέσω διχτυών στερεωμένων σε πλωτήρες. Αλλά λίγες ώρες μετά βούτηξε κάτω από το δίχτυ που είχε τοποθετηθεί για να το εμποδίσει να επιστρέψει και βρέθηκε πάλι να κολυμπά στα νερά του καναλιού, όπου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι χαμηλές θερμοκρασίες γίνονται επικίνδυνες για την υγεία του.

#SouthKorea successfully guided a dusky shark that had been trapped in an artificial waterway at North Port Waterfront Park in #Busan for more than a month back to the open sea on Wednesday. The shark was first spotted on September 18 and had become a local attraction, drawing more than 1.65 million visitors to the park by Oct 20. By Zhang Yun | Pics from VCG — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) October 22, 2026

Ο καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων «βρίσκεται αυτήν την στιγμή ανάμεσα στο εξωτερικό δίχτυ και σε ένα εσωτερικό δίχτυ που έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 30 ή 40 μέτρων από την είσοδο του καναλιού, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Ωκεανών.

Νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού ξεκίνησε το πρωί. Συγκεκριμένα, το εξωτερικό δίχτυ αφαιρέθηκε για να επιτρέψει στην Μπουκάνγκι να κολυμπήσει προς τα ανοικτά.

Ο καρχαρίας έγινε ατραξιόν για το κοινό τις τελευταίες εβδομάδες. Περισσότεροι του 1,6 εκατομμυρίου άνθρωποι επισκέφθηκαν το κανάλι για να τον δουν. Αλλά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανησυχούν βλέποντας στην παρουσία του ένα ανησυχητικό σημάδι: συσχετίζουν την εμφάνισή του με την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, η οποία ωθεί τα ψάρια των θερμών υδάτων προς τον βορρά. Ακολουθώντας την λεία τους, οι υποτροπικοί καρχαρίες κινούνται επίσης προς τον βορρά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ